في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن ترتيبات لعقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في ، لاستئناف محادثات التوصل لاتفاق أمني.



وقالت مصادر للموقع الأميركي إن المحادثات ستمتد ليومين بمشاركة الشيباني، وهي الأولى منذ قرابة شهرين بعد تجميدها نتيجة فجوات عميقة بين الطرفين.

وكشفت المصادر أن المحادثات ستستأنف بعد طلب من الرئيس الأميركي .



وإلى ذلك، أكدت قوات (قسد) عقد اجتماع مع في جرى خلاله بحث ملف دمج القوات العسكرية، في إطار حوار رسمي.



بيان قسد أوضح أن الطرفين اتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال النقاشات ومتابعة هذا الملف ضمن مسار منظم، إلى حين التوصل إلى نتائج.