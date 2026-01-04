تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في باريس.. اجتماع سوري إسرائيلي مرتقب

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:46
Doc-P-1463896-639031925547970690.webp
Doc-P-1463896-639031925547970690.webp photos 0
كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي عن ترتيبات لعقد لقاء بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين في باريس، لاستئناف محادثات التوصل لاتفاق أمني.

وقالت مصادر للموقع الأميركي إن المحادثات ستمتد ليومين بمشاركة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهي الأولى منذ قرابة شهرين بعد تجميدها نتيجة فجوات عميقة بين الطرفين.
وكشفت المصادر أن المحادثات ستستأنف بعد طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وإلى ذلك، أكدت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عقد اجتماع مع مسؤولي الحكومة في دمشق جرى خلاله بحث ملف دمج القوات العسكرية، في إطار حوار رسمي.

بيان قسد أوضح أن الطرفين اتفقا على مواصلة عقد الاجتماعات خلال المرحلة المقبلة، لاستكمال النقاشات ومتابعة هذا الملف ضمن مسار منظم، إلى حين التوصل إلى نتائج.
