عربي-دولي

بعد اعتقال والده.. نجل مادورو يوّجه رسالة إلى أنصاره

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:45
طالب نجل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنصار والده إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر، عقب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي وزوجته. 

وقال نيكولاس مادورو غيرا، المعروف باسم "نيكولاسيتو"، وهو نائب في البرلمان، في رسالة صوتية جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ستروننا في الشوارع، ستروننا إلى جانب هذا الشعب، ستروننا نرفع رايات الكرامة". وأكد فريقه صحة التصريحات لوكالة فرانس برس.

وشاهد مراسلو الوكالة تظاهرة لأنصار مادورو انطلقت في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الأحد في العاصمة كراكاس، استجابة لدعوة نجله.

وأضاف نيكولاسيتو، الذي يُعدّ مع والده وزوجة أبيه من بين ستة أشخاص يتهمهم القضاء الأميركي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات": "يريدون أن يروننا ضعفاء، لكنهم لن يروننا ضعفاء"، متابعا: "لن ينجحوا… أقسم بحياتي، أقسم بوالدي، أقسم بسيليا، سنخرج من هذه المحنة".

وأكد نجل مادورو أن عائلته "مصممة وقوية"، مشددا على أن ما جرى لن يكسر إرادة أنصار النظام.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، السبت، عملية عسكرية واسعة في فنزويلا، بعد ضربات استهدفت قوارب تتهمها واشنطن بنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية، وأسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما).

الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
بعد اعتقال مادورو... هذا ما دعا اليه ماكرون
بعد اعتقال مادورو.. تحذير إسرائيلي لإيران!
بعد الاستقالة.. الزمالك يوجه رسالة لمدربه
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

مواقع التواصل الاجتماعي

الولايات المتحدة

وكالة فرانس برس

نيكولاس مادورو

الفنزويلي

البرلمان

فنزويلا

