بعد اعتقال والده.. نجل مادورو يوّجه رسالة إلى أنصاره

طالب نجل ، والده إلى النزول إلى الشوارع والتظاهر، عقب اعتقال للرئيس وزوجته.



وقال غيرا، المعروف باسم "نيكولاسيتو"، وهو نائب في ، في رسالة صوتية جرى تداولها عبر : "ستروننا في الشوارع، ستروننا إلى جانب هذا الشعب، ستروننا نرفع رايات الكرامة". وأكد فريقه صحة التصريحات لوكالة فرانس برس.



وشاهد مراسلو الوكالة تظاهرة لأنصار مادورو انطلقت في وقت مبكر ظهر أمس الأحد في العاصمة كراكاس، استجابة لدعوة نجله.



وأضاف نيكولاسيتو، الذي يُعدّ مع والده وزوجة أبيه من بين ستة أشخاص يتهمهم الأميركي بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات": "يريدون أن يروننا ضعفاء، لكنهم لن يروننا ضعفاء"، متابعا: "لن ينجحوا… أقسم بحياتي، أقسم بوالدي، أقسم بسيليا، سنخرج من هذه المحنة".



وأكد نجل مادورو أن عائلته "مصممة وقوية"، مشددا على أن ما جرى لن يكسر إرادة أنصار النظام.



وكانت الولايات المتحدة قد نفذت، السبت، عملية عسكرية واسعة في ، بعد ضربات استهدفت قوارب تتهمها بنقل المخدرات قرب السواحل الفنزويلية، وأسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو (63 عاما) وزوجته سيليا فلوريس (69 عاما).





