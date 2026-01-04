تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تحت إشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية
Lebanon 24
04-01-2026
|
23:50
ذكرت
كوريا الشمالية
، الاثنين، أن الزعيم كيم يونغ أون
أشرف على
تجارب لصواريخ فرط صوتية، وأكد على ضرورة تعزيز رادع الحرب النووية للبلاد، في الوقت الذي تكثف فيه البلاد عروض الأسلحة قبيل مؤتمرها السياسي الكبير.
وأبلغت
كوريا
الشمالية عن الاختبارات بعد يوم من إعلان جيرانها أنهم رصدوا عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية واتهموا
الشمال
بالقيام باستفزازات.
وجاءت الاختبارات قبل ساعات فقط من مغادرة رئيس
كوريا الجنوبية
لي جاي ميونج إلى
الصين
لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينج.
وقالت
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
الشمالية الرسمية إن اختبارات، الأحد، التي تضمنت نظام أسلحة فرط صوتي كانت تهدف إلى فحص جاهزيته، وتعزيز المهارات العملياتية للقوة النارية لقوات الصواريخ.
ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "من خلال مناورة الإطلاق اليوم، يمكننا تأكيد تنفيذ مهمة تقنية مهمة للغاية للدفاع الوطني. يجب علينا تحديث الوسائل العسكرية باستمرار، وخاصة أنظمة الأسلحة الهجومية".
وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق لما سمّته صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى وصواريخ جديدة مضادة للطائرات، ونشرت صورا تظهر تقدما واضحا في بناء أول غواصة تعمل بالطاقة النووية.
ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية تهدف إلى استعراض أو مراجعة إنجازاتها في قطاع تطوير الأسلحة قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات. وينصب الاهتمام الشديد على ما إذا كان كيم سيستخدم المؤتمر لوضع نهج جديد للعلاقات مع
الولايات المتحدة
واستئناف المحادثات المتوقفة
منذ فترة
طويلة.
