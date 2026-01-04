تحت إشراف الزعيم كيم.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ فرط صوتية

ذكرت ، الاثنين، أن الزعيم كيم يونغ أون تجارب لصواريخ فرط صوتية، وأكد على ضرورة تعزيز رادع الحرب النووية للبلاد، في الوقت الذي تكثف فيه البلاد عروض الأسلحة قبيل مؤتمرها السياسي الكبير.



وأبلغت الشمالية عن الاختبارات بعد يوم من إعلان جيرانها أنهم رصدوا عمليات إطلاق متعددة لصواريخ باليستية واتهموا بالقيام باستفزازات.

وجاءت الاختبارات قبل ساعات فقط من مغادرة رئيس لي جاي ميونج إلى لعقد قمة مع الرئيس شي جين بينج.



وقالت المركزية الشمالية الرسمية إن اختبارات، الأحد، التي تضمنت نظام أسلحة فرط صوتي كانت تهدف إلى فحص جاهزيته، وتعزيز المهارات العملياتية للقوة النارية لقوات الصواريخ.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "من خلال مناورة الإطلاق اليوم، يمكننا تأكيد تنفيذ مهمة تقنية مهمة للغاية للدفاع الوطني. يجب علينا تحديث الوسائل العسكرية باستمرار، وخاصة أنظمة الأسلحة الهجومية".



وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت كوريا الشمالية تجارب إطلاق لما سمّته صواريخ كروز استراتيجية بعيدة المدى وصواريخ جديدة مضادة للطائرات، ونشرت صورا تظهر تقدما واضحا في بناء أول غواصة تعمل بالطاقة النووية.

ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية تهدف إلى استعراض أو مراجعة إنجازاتها في قطاع تطوير الأسلحة قبل مؤتمر حزب العمال الحاكم، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات. وينصب الاهتمام الشديد على ما إذا كان كيم سيستخدم المؤتمر لوضع نهج جديد للعلاقات مع واستئناف المحادثات المتوقفة طويلة.