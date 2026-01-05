ردا على مقتل متظاهرين.. ترامب يحذر ايران

حذّر الرئيس الأميركي ،، من أنها ستتعرض "لضربة قوية جدا" من جانب إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال التظاهرات، التي دخلت أسبوعها الثاني احتجاجا على الظروف المعيشية.



وقال لصحافيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا في قتل الناس كما فعلوا في الماضي، أعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".

