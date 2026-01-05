تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ردا على مقتل متظاهرين.. ترامب يحذر ايران
Lebanon 24
05-01-2026
|
00:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إيران
،، من أنها ستتعرض "لضربة قوية جدا" من جانب
الولايات المتحدة
إذا قُتل المزيد من المتظاهرين خلال التظاهرات، التي دخلت أسبوعها الثاني احتجاجا على الظروف المعيشية.
وقال
ترامب
لصحافيين في الطائرة الرئاسية "إير فورس وان": "نحن نراقب الوضع من كثب. إذا بدأوا في قتل الناس كما فعلوا في الماضي، أعتقد أنهم سيتلقون ضربة قوية جدا من الولايات المتحدة".
