بعد تهديده من ترامب.. الرئيس الكولومبي: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب"

رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الاثنين، التهديدات والاتهامات التي وجهها إليه الرئيس الأميركي بأنه تاجر مخدرات.



وقال بيترو على منصة "إكس": "اسمي (...) لا يظهر في الملفات القضائية المرتبطة بالاتجار بالمخدرات. توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ".



وصرّح الرئيس الأميركي في وقت سابق بأن عملية في مماثلة لتلك التي نُفذت في تبدو "فكرة جيدة"، متّهماً بيترو بتهريب المخدرات إلى ومحذراً من أن الأخير "لن يستمر في منصبه لفترة طويلة".

وانتقد الرئيس الكولومبي بشدة العمل العسكري الذي تشنه في المنطقة، وندد بعملية اختطاف "التي لا أساس قانونياً لها".



وبعدما حذّره السبت بالقول إنه يجب أن "ينتبه لنفسه"، وصف ترامب نظيره الكولومبي الأحد بأنه "رجل مريض" و"يحب تعاطي الكوكايين".



ومنذ بداية ولاية ترامب الثانية، يتواجه الرئيسان بشكل منتظم بشأن قضايا مثل التعرفات الجمركية وسياسة الهجرة.