تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال اعتقال مادورو.. هافانا تعلن مقتل 32 كوبيا

Lebanon 24
05-01-2026 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1463917-639031978300355454.webp
Doc-P-1463917-639031978300355454.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الحكومة الكوبية، الأحد، أن 32 من مواطنيها قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات الأميركية على فنزويلا والذي انتهى باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.


وأصدرت الحكومة بيانا جاء فيه أنه "نتيجة الهجوم الإجرامي الذي شنته حكومة الولايات المتحدة ضد جمهورية فنزويلا البوليفارية الشقيقة (...) فقد 32 كوبيّا حياتهم في العمليات القتالية".

وأشارت إلى أن العسكريّين القتلى، وجميعهم أعضاء في القوات المسلحة الثورية أو وزارة الداخلية الكوبية، كانوا يقومون بمهمات في فنزويلا "بناء على طلب الهيئات النظيرة" في ذلك البلد، معلنة الحداد الوطني لمدة يومين.
وأضاف البيان أن هؤلاء الجنود "قاموا بواجبهم بكرامة وبطولة وسقطوا، بعد مقاومة شرسة، في قتال مباشر ضد المهاجمين أو نتيجة قصف".

وكتب الرئيس ميغيل دياز كانيل على منصة إكس: "الشرف والمجد للمقاتلين الكوبيين الشجعان الذين سقطوا أثناء مواجهة الإرهابيين الذين يرتدون زيا إمبرياليا".

وكان ترامب أكّد في وقت سابق مقتل "عدد كبير" من الكوبيين خلال العملية العسكرية الأميركية على كراكاس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: لم يقتل أي جندي خلال عملية اعتقال مادورو
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعلن تفاصيل اعتقال مادورو ويتوعد بإدارة فنزويلا موقتاً
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية السورية تعلن مقتل أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة آخرين خلال حمايتهم لمظاهرات اللاذقية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن السوري يحبط خلية داعشية...مقتل القائد واعتقال 8 متورطين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 14:58:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

وزارة الداخلية

جمهورية

فنزويلا

الكوبية

الكوبي

مادورو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
Lebanon24
06:39 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24