بعد اعتقال مادورو.. روبيو: ترامب فعل ما عجز عنه بايدن

شن الأميركي ماركو روبيو، هجوماً حاداً على نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس وعدد من الآخرين بسبب انتقاداتهم لعملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التي تمت يوم السبت.

وأشار روبيو إلى أن إدارة كانت قد عرضت سابقاً مكافأة ضخمة لمن يساعد في اعتقال مادورو، لكنها فشلت في إتمام المهمة. وكانت هناك مكافأة مالية كبيرة مرصودة لرأسه منذ عام 2020، عقب توجيه اتهامات إليه تشمل الإرهاب المرتبط بالمخدرات وتهريبها، إلا أن روبيو أكد أنه لم تُتخذ أي خطوات فعلية وجادة سوى "التلويح بالمال".

وفي تصريح لشبكة NBC News، قال روبيو: "في إدارة بايدن، رصدوا مكافأة قدرها 25 مليون دولار للقبض على مادورو. فهل نضع مكافأة للقبض عليه ثم لا نطبقها؟". وأضاف متسائلاً باستنكار: "هذا هو الفرق بين الرئيس وأي شخص آخر.. الرئيس ترامب اتخذ إجراءً فعلياً حيال الأمر".



ونفذت القوات الخاصة المهمة في ظلام الليل يوم السبت تحت اسم "عملية الاحتياط المطلق" (Operation Absolute Reserve)، وأسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته سيليا فلوريس (69 عاماً)، على بُعد خطوات من مجمع " تيونا" العسكري الحصين. وصرح ترامب بأن القوات الأميركية تمكنت من اختراق التحصينات "في غضون ثوانٍ معدودة".

وبعد انتشار أنباء نجاح العملية، سارعت كامالا هاريس (المرشحة الرئاسية السابقة) عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بالعملية، واصفة قرار إدارة ترامب بأنه "غير قانوني وغير حكيم". وكتبت على منصة "إكس": "كون مادورو ديكتاتوراً وحشياً وغير شرعي لا يغير حقيقة أن هذا الإجراء كان غير قانوني وغير حكيم. لقد رأينا هذا الفيلم من قبل؛ حروب من أجل تغيير الأنظمة أو من أجل تُسوق على أنها قوة لكنها تتحول إلى فوضى، والعائلات الأميركية هي من تدفع الثمن".كما زعمت هاريس أن المهمة لم تكن تستهدف الإطاحة بمادورو لذاته، بل كانت من أجل "النفط" ورغبة في "لعب دور الرجل القوي في المنطقة".