روسيا: أوكرانيا تستهدفنا يومياً بالمسيرات

كشفت بيانات نشرتها أن استهدفت بطائرات مسيرة يومياً منذ بداية 2026، فيما بدا أنه تصعيد من هجمات سابقة كانت تتم على نحو متفرق على العاصمة الروسية.



وذكرت الوزارة على تطبيق " " أنه حتى منتصف ليل أمس، دمرت الروسية 57 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو من أصل 437 طائرة تم إسقاطها فوق .



يشير النشاط اليومي إلى تحول عن الأنماط ⁠السابقة، عندما كانت موسكو تتعرض للقصف بشكل متقطع، وغالباً ما يكون ذلك في مواعيد رمزية وليس كأسلوب ضغط شبه .

