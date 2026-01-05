تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الاحتجاجات مستمرة في طهران للاسبوع الثاني.. ومواجهات مع القوى الامنية
Lebanon 24
05-01-2026
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت مواجهات جديدة بين متظاهرين وقوات الأمن
الإيرانية
أسفرت عن سقوط قتلى، بحسب ما أعلنت منظمات حقوقية ووسائل إعلام، بعد أسبوع من الاحتجاجات التي أشعلها غضب من تردّي الأوضاع المعيشية.
وقُتل ما لا يقل عن 16 شخصاً، بينهم عناصر من
قوات الأمن
، منذ انطلاق الاحتجاجات بإضراب نفذه أصحاب متاجر في
طهران
في 28 كانون الأول، وفق حصيلة تستند إلى تقارير رسمية.
وحذّر الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إيران
الأحد من أنها ستتعرض "لضربة قوية جداً" من جانب
الولايات المتحدة
إذا قُتل المزيد من المتظاهرين.
وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية التي تتخذ مقراً لها في الولايات المتحدة، بوقوع احتجاجات خلال الليل في طهران ومدينة شيراز بجنوب البلاد، وفي مناطق غرب إيران حيث يتركز الحراك، رُفعت خلالها شعارات تنتقد السلطات في إيران.
وتُعدّ هذه الاحتجاجات الأبرز في إيران منذ التحركات التي اندلعت في أيلول 2022 واستمرت لعدة أشهر، إثر وفاة شابة بعد اعتقالها على يد شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس المفروضة على
النساء في
إيران.
وتركزت الاحتجاجات الأخيرة في أجزاء من غرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية من أقليتي
الأكراد
واللر، ولم تصل بعد إلى حجم الحركة التي شهدتها البلاد أواخر 2022، ولا إلى حجم حركات احتجاجية سابقة مثل "الحركة الخضراء" عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2009، أو تظاهرات العام 2019.
لكنها تُشكّل تحدياً جديداً للسلطات وعلى رأسها المرشد الأعلى
علي خامنئي
الذي يتولى السلطة منذ عام 1989، وذلك في أعقاب حرب استمرت 12 يوماً مع
إسرائيل
في حزيران ألحقت أضراراً بالبنية التحتية النووية والعسكرية والأهداف المدنية، وقُتلت خلالها شخصيات بارزة في النخبة الأمنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار النفط تتجه للانخفاض
Lebanon 24
للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار النفط تتجه للانخفاض
05/01/2026 14:59:11
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
Lebanon 24
شرطة طهران: اعتقال عميل للموساد بين مثيري الشغب في الاحتجاجات
05/01/2026 14:59:11
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة
Lebanon 24
طهران: الحوار مستمر مع بيروت رغم التصريحات الأخيرة
05/01/2026 14:59:11
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
القوى الأمنية تتحرك: لا تساهل مع شبكات الإغراء المأجور
Lebanon 24
القوى الأمنية تتحرك: لا تساهل مع شبكات الإغراء المأجور
05/01/2026 14:59:11
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
علي خامنئي
قوات الأمن
الإيرانية
النساء في
الإيراني
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:47 | 2026-01-05
05/01/2026 07:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:34 | 2026-01-05
05/01/2026 07:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:18 | 2026-01-05
05/01/2026 07:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
07:00 | 2026-01-05
05/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
Lebanon 24
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
06:45 | 2026-01-05
05/01/2026 06:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:47 | 2026-01-05
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:34 | 2026-01-05
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:18 | 2026-01-05
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:00 | 2026-01-05
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
06:45 | 2026-01-05
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
06:39 | 2026-01-05
عن الإستعداد للقتال في لبنان وجبهات أخرى... صحيفة تكشف ما تُحضّره إسرائيل
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 14:59:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24