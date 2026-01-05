تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كيم عن الصواريخ الفرط صوتية: ضرورية وسط "أحداث دولية معقّدة"

Lebanon 24
05-01-2026 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1463983-639032054012154460.png
Doc-P-1463983-639032054012154460.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن التجارب الصاروخية التي أجرتها بلاده "ضرورية" على وقع "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة".

وجاءت تصريحات كيم بعد إطلاق بيونغ يانغ، يوم الأحد، صواريخ فرط صوتية من منطقة "ريوكفو" التابعة لبلدية بيونغ يانغ باتجاه الشمال الشرقي، لتصيب أهدافًا على مسافة 1000 كيلومتر، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية يوم الاثنين.

وربط النص هذه المواقف بتطورات دولية، في إشارة إلى غارة أميركية قبل الفجر على فنزويلا يوم السبت واعتقال رئيسها والسيدة الأولى ونقلهما جوًا لاحقًا إلى نيويورك.

واعتبر كيم أن إطلاق الصاروخ أكد تنفيذ "مهمة تكنولوجية بالغة الأهمية للدفاع الوطني" و"أظهر جاهزية القوات النووية لكوريا الشمالية"، مضيفًا أن بلاده حققت "إنجازات مهمة" في إعداد قواتها النووية "لحرب فعلية"، مع التشديد على ضرورة تحديث "الوسائل العسكرية، وخاصة أنظمة الأسلحة الهجومية".

وختم بالقول إن النشاط يهدف "بوضوح" إلى وضع "الردع النووي للحرب تدريجياً على أساس متطور للغاية"، مؤكدًا أن دوافع ذلك "تتجلى" في "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة". (الاناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام كوري شمالي: كيم جونغ أون أشرف على اختبار صواريخ فرط صوتية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أمير الكويت: تجاوزنا في مجلس التعاون ظروفا إقليمية ودولية معقدة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": محلّقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية باتجاه "عين المياه" في وسط بلدة العديسة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة تصوت على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:02:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء المركزية

كوريا الشمالية

وكالة الأنباء

كيم جونغ أون

الشمالية كيم

يوم الأحد

كيم جونغ

الكورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-05
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24