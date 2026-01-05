كيم عن الصواريخ الفرط صوتية: ضرورية وسط "أحداث دولية معقّدة"

قال زعيم إن التجارب الصاروخية التي أجرتها بلاده "ضرورية" على وقع "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة".



وجاءت تصريحات كيم بعد إطلاق بيونغ يانغ، ، صواريخ فرط صوتية من منطقة "ريوكفو" التابعة لبلدية بيونغ يانغ باتجاه الشرقي، لتصيب أهدافًا على مسافة 1000 كيلومتر، بحسب ما نقلته الرسمية يوم الاثنين.



وربط النص هذه المواقف بتطورات دولية، في إشارة إلى غارة أميركية قبل على فنزويلا يوم السبت واعتقال رئيسها والسيدة الأولى ونقلهما جوًا لاحقًا إلى .



واعتبر كيم أن إطلاق الصاروخ أكد تنفيذ "مهمة تكنولوجية بالغة الأهمية للدفاع الوطني" و"أظهر جاهزية القوات النووية لكوريا الشمالية"، مضيفًا أن بلاده حققت "إنجازات مهمة" في إعداد قواتها النووية "لحرب فعلية"، مع التشديد على ضرورة تحديث "الوسائل العسكرية، وخاصة أنظمة الأسلحة الهجومية".



وختم بالقول إن النشاط يهدف "بوضوح" إلى وضع "الردع للحرب تدريجياً على أساس متطور للغاية"، مؤكدًا أن دوافع ذلك "تتجلى" في "الأزمة الجيوسياسية الأخيرة والأحداث الدولية المعقدة". (الاناضول)

