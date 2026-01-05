رئيس حكومة غرينلاند يردّ على ترامب: هذا يكفي

علّق رئيس وزراء غرينلاند، الشمالية التابعة للدنمارك، فريدريك نيلسن، على التهديدات المتكررة من الرئيس الأميركي بضمّها، قائلاً: "هذا يكفي".



وكتب نيلسن في منشور عبر " ": "لا مزيد من الضغوط. لا مزيد من التلميحات. لا مزيد من أوهام الضم. نحن منفتحون على الحوار. نحن منفتحون على المناقشات. لكن يجب أن يكون ذلك عبر القنوات الصحيحة وبما يتوافق مع القانون الدولي".

