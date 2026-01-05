بعد العطل.. اضطرابات في حركة النقل العمومي خلال هذه الايام في فرنسا

يستعد سكان وإقليم "إيل دو فرانس" لأسبوع من الاضطرابات في النقل العام، مع عودة التلاميذ والموظفين إلى وتيرتهم اليومية بعد العطلة. وخلال الفترة من الإثنين 5 إلى الأحد 11 كانون الثاني، ستشهد خطوط المترو والقطارات السريعة والإقليمية والترامواي انقطاعات وتعديلات بسبب أشغال صيانة وتحديث مبرمجة على محاور داخل العاصمة وضواحيها.



على المترو، يتوقف خط 12 بالكامل الأحد 11 كانون الثاني ابتداءً من العاشرة ليلًا. وفي الشبكة السريعة داخل الإقليم، يتواصل على خط "باء" من الإثنين إلى الجمعة وحتى 28 أيار توقف الحركة ابتداءً من العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلًا بين "شاتليه – ليهال" و"مطار شارل ديغول" "المحطة الثانية – فائق السرعة"، وكذلك بين "ميترى – كلاي" و"أولناي سو بوا".



أما خط "جيم"، فيتوقف الأحد 11 كانون الثاني ابتداءً من الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلًا بين "باريس أوسترليتز" و"دوردان" و"سان مارتان ديتامب" مع توفير حافلات بديلة. ومن "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من الحادية عشرة ليلًا يتوقف السير بين "أوسترليتز" و"جوفيزي"، وبين "أوسترليتز" و"بون دو رونجيس" "مطار أورلي"، وكذلك بين "جافيل" و"سان كانتان أون إيفلين"، وبين " قصر الضفة اليسرى" و"جافيل".



وعلى خط "دال"، تُسجَّل من "الإثنين إلى الجمعة" انقطاعات تبدأ عند التاسعة والنصف ليلًا بين "كريل" و" لا فيل – كواي" مع حافلات بديلة، وانقطاع آخر عند الحادية عشرة وخمس عشرة دقيقة ليلًا بين "محطة ليون" و"كورباي – إيسون" و"ميلون". كما يتوقف السبت 10 والأحد 11 كانون الثاني من "العاشرة وخمسين دقيقة ليلًا" حتى الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا بين "كريل" و"محطة ".



وفي خط "هاء" ضمن الشبكة السريعة، يتوقف السير من 5 كانون الثاني إلى 13 شباط من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "الثامنة والنصف مساءً" بين "نوجان – لو بيرو" و"تورنان". ومن "5" إلى "30 كانون الثاني" ومن "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "العاشرة وخمس وأربعين دقيقة ليلًا" يتوقف بين "نانتير لا فولي" و"شيل – غورناي"، مع توقف إضافي "السبت 10" و"الأحد 11 كانون الثاني" ابتداءً من "العاشرة والنصف ليلًا" بين "نانتير لا فولي" و"تورنان".



على القطارات الإقليمية، يتوقف خط "حاء" من السبت 10 كانون الثاني العاشرة وخمسين دقيقة ليلًا حتى الإثنين 12 كانون الثاني الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا بين "محطة الشمال" و"إرمون – أوبون". ويتوقف خط "جيم" من 5 إلى 23 كانون الثاني من الإثنين إلى الجمعة ابتداءً من التاسعة وأربعين دقيقة مساءً بين "سان لازار" و"مانت لا جولي" عبر "بواسي". وعلى خط "لام"، يتوقف من "5 كانون الثاني" إلى "6 شباط" من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "العاشرة وعشر دقائق ليلًا" بين "حي الدفاع" و"فرساي – الضفة اليمنى"، وبين "سان نوم لا بريتاش – غابة مارلي".



كذلك يتوقف خط "نون" من "5" إلى "23 كانون الثاني" من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "العاشرة ليلًا" من "مونبارناس" نحو "مانت لا جولي"، وكذلك بين "مونبارناس" و"رامبوييه". وعلى خط "باء" الإقليمي، يتوقف السير من "5 كانون الثاني" إلى "27 شباط" من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً" بين "محطة الشرق" و"بروفان" و"كولومييه" و"شاتو تييري" و"مو"، مع توقف "السبت 10" و"الأحد 11 كانون الثاني" ابتداءً من "العاشرة والنصف ليلًا" على المسارات نفسها.



وعلى خط "راء"، يتوقف من "5" إلى "16 كانون الثاني" من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "التاسعة والنصف ليلًا" بين "ميلون" و"مونترو" عبر "إيريكي"، وكذلك بين "محطة ليون" و"مونتارجي". وعلى خط "واو"، يتوقف من "5" إلى "30 كانون الثاني" من "الإثنين إلى الجمعة" ابتداءً من "العاشرة ليلًا" على كامل الخط.



أما الترامواي، فيتوقف خط "1" بين "أنيير – فور روت" و"سان " مع اضطرابات على باقي الخط، على أن يُستأنف التشغيل "صيف 2026". ويتواصل توقف خط "2" حتى "نهاية شباط 2026" بين "بوابة فرساي" و"سوزان لانغلان"، مع إمكانية الوصول إلى "بوابة فرساي" سيرًا عبر محطة "بالار" التابعة لخط "3".



وتنصح سلطات النقل المسافرين بالتحقق المسبق من الجداول عبر التطبيقات الرسمية واحتساب وقت إضافي خلال فترات الذروة. (العين الاخبارية)

