تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أردوغان: عودة تركيا لبرنامج إف-35 مهم لأمن الناتو

Lebanon 24
05-01-2026 | 06:16
A-
A+
Doc-P-1464064-639032159494290774.png
Doc-P-1464064-639032159494290774.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إعادة إدخال تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 الذي تقوده الولايات المتحدة، قائلًا إنه سوف يساعد على ترسيخ العلاقات مع واشنطن وتعزيز أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتسلط التصريحات المكتوبة التي جاءت ردًّا على أسئلة من وكالة بلومبرغ للأنباء، الضوء على محاولة الرئيس التركي استغلال وفاقه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصلاح العلاقات المتوترة منذ عقد تقريبًا بسبب شراء تركيا أنظمة دفاع جوي روسية الصنع.
 
وقال أردوغان إنه قدم عرضه شخصيًّا لترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض في أيلول، واصفًا القرار بإخراج تركيا من برنامج إف-35 بسبب شراء المعدات العسكرية الروسية "بغير العادل".

وقال أردوغان: "مع عودة ترامب إلى الرئاسة، ظهرت فرصة لتحريك العلاقات التركية الأميركية إلى مكان بناء وأكثر عقلانية".

وأضاف: "استلام تركيا مقاتلات إف-35 التي دفعت ثمنها بالفعل وإعادة دمجها في البرنامج مهم وضروري" من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ودفاع الناتو. (إرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
برّاك: مباحثاتٌ مع أنقرة بشأن الانضمام لبرنامج طائرات "إف-35"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة أميركا في أنقرة: إذا أرادت تركيا العودة لبرنامج طائرات إف 35 فعليها التخلي عن امتلاك منظومة إس 400 الروسية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي لبلومبرغ: استلام تركيا طائرات إف-٣٥ التي دفعت ثمنها أمر ضروري لتحسين العلاقات مع واشنطن والناتو
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع التركية: مناقشات مع واشنطن حول إف-35 والعقوبات ما تزال قائمة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:10:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

البيت الأبيض

طيب أردوغان

التركية

رجب طيب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24