أردوغان: عودة تركيا لبرنامج إف-35 مهم لأمن الناتو

دعا الرئيس إلى إعادة إدخال إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 الذي تقوده ، قائلًا إنه سوف يساعد على ترسيخ العلاقات مع وتعزيز أمن حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وتسلط التصريحات المكتوبة التي جاءت ردًّا على أسئلة من وكالة بلومبرغ للأنباء، الضوء على محاولة الرئيس التركي استغلال وفاقه مع الرئيس الأميركي لإصلاح العلاقات المتوترة منذ عقد تقريبًا بسبب شراء تركيا أنظمة دفاع جوي روسية الصنع.

وقال أردوغان إنه قدم عرضه شخصيًّا لترامب خلال لقائهما في في أيلول، واصفًا القرار بإخراج تركيا من برنامج إف-35 بسبب شراء المعدات العسكرية الروسية "بغير العادل".



وقال أردوغان: "مع عودة إلى الرئاسة، ظهرت فرصة لتحريك العلاقات الأميركية إلى مكان بناء وأكثر عقلانية".



وأضاف: "استلام تركيا مقاتلات إف-35 التي دفعت ثمنها بالفعل وإعادة دمجها في البرنامج مهم وضروري" من أجل تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة ودفاع الناتو. (إرم نيوز)