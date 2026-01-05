على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟

ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ تقريراً إستخباراتيّاً قال إنّ "المرشد علي خامنئي لديه خطة بديلة للهروب من البلاد، في حال تصاعد الاضطرابات الداخلية وفشلت القوات الأمنية في احتواء الاحتجاجات أو انشقّت أو خالفت الأوامر".



وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانيّة، فإنّ المصادر الإستخباراتية قالت إنّ "خامنئي ودائرته المقرَّبة جداً التي تضمّ ما يصل إلى 20 من مساعديه وأفراد عائلته، بمن فيهم ابنه وخليفته المحتمل مجتبى سيفرون من إلى ، وهو خيار جرى اختياره، بسبب القرب السياسي من وغياب بدائل آمنة أخرى".



ولفتت "التايمز" إلى أن هذه الخطة صُممت على غرار فرار الرئيس السوري السابق ، الذي لجأ إلى قبل سقوط دمشق عام 2024.



وقالت المصادر: "لقد وضعوا خطة للخروج من طهران في حال شعروا بالحاجة إلى الفرار، وتشمل هذه الخطة جمع الأصول والممتلكات في الخارج والأموال لتسهيل مرورهم الآمن". (الامارات 24)

