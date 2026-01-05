تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 08:00
ذكر موقع "الإمارات 24"، أنّ تقريراً إستخباراتيّاً قال إنّ "المرشد الإيراني علي خامنئي لديه خطة بديلة للهروب من البلاد، في حال تصاعد الاضطرابات الداخلية وفشلت القوات الأمنية في احتواء الاحتجاجات أو انشقّت أو خالفت الأوامر".

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانيّة، فإنّ المصادر الإستخباراتية قالت إنّ "خامنئي ودائرته المقرَّبة جداً التي تضمّ ما يصل إلى 20 من مساعديه وأفراد عائلته، بمن فيهم ابنه وخليفته المحتمل مجتبى سيفرون من طهران إلى موسكو، وهو خيار جرى اختياره، بسبب القرب السياسي من فلاديمير بوتين وغياب بدائل آمنة أخرى".

ولفتت "التايمز" إلى أن هذه الخطة صُممت على غرار فرار  الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي لجأ إلى روسيا قبل سقوط دمشق عام 2024.

وقالت المصادر: "لقد وضعوا خطة للخروج من طهران في حال شعروا بالحاجة إلى الفرار، وتشمل هذه الخطة جمع الأصول والممتلكات في الخارج والأموال لتسهيل مرورهم الآمن". (الامارات 24)
 
 
 
