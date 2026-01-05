وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل

يشارك وفد سوري برئاسة ، في جولة تفاوض جديدة مع مسؤولين اسرائيليين بوساطة أميركية، وفق ما نقلت الرسمية " " عن مصدر حكومي، غداة إعلان موقع أكسيوس عن جولة تفاوض جديدة في .





وقال المصدر، وفق الوكالة، إن " يشارك مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة في جولة المفاوضات الراهنة مع الجانب بتنسيق ووساطة الأميركية".

