إنهيار مبنى سكنيّ... قتلى وجرحى ومفقودون في غزة

قُتل فلسطينيان وأصيب 5 آخرون، جراء انهيار بناية سكنية في مخيم ، كانت قد تعرضت لقصف إسرائيلي.



وأشارت وكالة "وفا" إلى أنه "تم انتشال جثماني قتيلين من تحت أنقاض المنزل"، بينما قال جهاز الدفاع المدني، إن طواقمه تعاملت مع 5 إصابات بينها حالات خطيرة، وتبحث عن مفقودين. (الامارات 24)

Advertisement