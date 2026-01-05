بعد معركتها مع السرطان... هذا ما تستعدّ الأميرة كيت ميدلتون القيام به في العام الجديد

بعد خوضها معركة مع مرض السرطان، يعتقد خبراء أنّ ، تُركّز على بكلّ قوة.



وتقول الخبيرة الملكية لمجلة "OK!": "بالنسبة لأي شخص مرّ بتجربة مؤلمة كتشخيص السرطان، فإن عامًا آخر من الحياة يُعد سببًا للاحتفال. كيت شخصية إيجابية ومتفائلة للغاية، والطريقة التي تعاملت بها مع مرضها زادت من إعجاب الجميع واحترامهم لها".

وتضيف نيكول: "لطالما كانت كيت مجتهدة ومخلصة للتاج، مع المحافظة على التركيز على عائلتها، معركتها مع السرطان تحت الأضواء كانت صعبة للغاية، لكنها منحتها منظورًا جديدًا للحياة". (ارم نيوز)