عربي-دولي
بعد معركتها مع السرطان... هذا ما تستعدّ الأميرة كيت ميدلتون القيام به في العام الجديد
Lebanon 24
05-01-2026
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد خوضها معركة مع مرض السرطان، يعتقد خبراء
الشؤون الملكية
أنّ
أميرة ويلز
كيت ميدلتون
، تُركّز على
المستقبل
بكلّ قوة.
وتقول الخبيرة الملكية
كاتي نيكول
لمجلة "OK!": "بالنسبة لأي شخص مرّ بتجربة مؤلمة كتشخيص السرطان، فإن عامًا آخر من الحياة يُعد سببًا للاحتفال. كيت شخصية إيجابية ومتفائلة للغاية، والطريقة التي تعاملت بها مع مرضها زادت من إعجاب الجميع واحترامهم لها".
وتضيف نيكول: "لطالما كانت كيت مجتهدة ومخلصة للتاج، مع المحافظة على التركيز على عائلتها، معركتها مع السرطان تحت الأضواء كانت صعبة للغاية، لكنها منحتها منظورًا جديدًا للحياة". (ارم نيوز)
