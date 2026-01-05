بعد تهديد ترامب... رئيس دولة لاتينيّة: سأحمل السلاح

بعد اعتقال الرئيس الفنزويليّ ، تعهد الرئيس الكولومبي ، بـ"حمل السلاح مجدداً" في مواجهة تهديدات نظيره الأميركي .



وقال على منصة "إكس": "حلفت بألا ألمس سلاحاً بعد الآن.. لكن من أجل الوطن، سأحمل السلاح مجددا". (العربية)

Advertisement