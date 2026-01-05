توقيف رجل كسر نوافذ منزل نائب الرئيس الأميركي

أعلن الناطق باسم وكالة الخدمة السرية الأميركية جولييلمي، أنه "تمّ في وقت مبكر الاثنين، اعتقال رجل كسر نوافذ منزل جيه دي في أوهايو وتسبب في أضرار أخرى للممتلكات".



وقال جولييلمي في بيان، إنه جرى اعتقال الرجل بُعيد منتصف الليل بقليل من جانب عملاء الخدمة السرية المكلفة بحماية منزل فانس الكائن في شرق سينسيناتي، من دون هويّته. (العربية)

