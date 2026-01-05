بيئة ملوّثة ونظام صحي منهار… غزة أمام أزمة صحية غير مسبوقة

يتفاقم التدهور البيئي والصحي في مع انتشار القوارض وتراكم النفايات في مناطق النزوح، ما يهدد بتفشي أمراض خطيرة، في ظل عجز النظام الصحي عن الرصد والعلاج نتيجة تدمير البنية التحتية ونقص الإمكانات.



وحذّر مدير الطب الوقائي في بغزة أيمن أبو رحمة من أنّ القطاع دخل "مرحلة الكارثة"، مشيرًا إلى أن تدمير شبكات الصرف الصحي ومصادر المياه النظيفة، إلى جانب الاكتظاظ داخل المخيمات، يرفع احتمالات انتشار الأوبئة.

وأوضح أن بيئة النزوح أصبحت ملائمة لتكاثر القوارض والحشرات، مع تسجيل أمراض مثل الإسهال الحاد واليرقان، خصوصًا بين الأطفال، فيما يواجه كبار السن والحوامل ومرضى الأمراض المزمنة مخاطر أكبر بسبب سوء التغذية.



ونبّه أبو رحمة إلى خطر أمراض مرتبطة بفضلات القوارض، مثل داء البريميات، داعيًا إلى تدخل عاجل لإصلاح البنية التحتية، وترحيل النفايات، وإدخال مواد النظافة ومستلزمات مكافحة الحشرات.



، اعتبر الخبير البيئي تامر أن الأزمة الحالية هي نتيجة تراكم مشكلات بيئية قديمة تفاقمت بفعل الحرب، ولا سيما بعد استهداف شبكات الصرف الصحي وتعطّل ترحيل النفايات. وأكد أن تلوث المياه والغذاء والهواء خلق واقعًا صحيًا بالغ الخطورة، في وقت بات فيه تشخيص الأمراض ومعالجتها شبه مستحيل بسبب انهيار القطاع الصحي.



وخلاصة المشهد، وفق مختصين، أن غزة تواجه أزمة بيئية وصحية مركّبة تنذر بانفجار وبائي ما لم يحصل تدخل عاجل وشامل.