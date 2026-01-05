على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة... تحذير هندي بشأن إيران

أصدرت ، اليوم، تحذيرًا رسميًا دعت فيه مواطنيها إلى تجنّب السفر غير الضروري إلى حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في البلاد.



وطالبت الوزارة، في بيان، المواطنين الهنود وحاملي صفة الأشخاص من أصل هندي الموجودين حاليًا في إيران، بتوخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن مناطق الاحتجاجات والتظاهرات، ومتابعة المستجدات عبر ، إضافة إلى الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بسفارة في .



كما دعت الخارجية الهندية المواطنين الهنود المقيمين في إيران بتأشيرات إقامة إلى المبادرة بالتسجيل لدى السفارة الهندية في طهران، في حال لم يكونوا قد استكملوا إجراءات التسجيل سابقًا، وذلك بهدف تسهيل التواصل وضمان سلامتهم في حال تطور الأوضاع.

