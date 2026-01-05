الصين وروسيا تدينان بشدة العملية الأميركية في فنزويلا

عقد ، اليوم الإثنين، جلسة طارئة على خلفية الأحداث التي شهدتها فنزويلا والتي وقامت على أثرها باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاتس مادورو.



وأعرب نائب المندوب الدائم للصين لدى ، سون لي، عن صدمة بلاده من أفعال في فنزويلا، مشيرا إلى أن أميركا انتهكت مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.



وأضاف أن تدين بشدة العملية الأميركية في فنزويلا. وقال سون لي: "لقد وضعت الولايات المتحدة قوتها فوق التعددية القطبية والعمل العسكري فوق الجهود الدبلوماسية، مما يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعلى الصعيد الدولي، وتعارض الصين هذا بشدة، كما أعرب عن قلقه وإدانته الشديدة".



ودعا أنطونيو غوتيريش، إلى احترام " السياسي" للدول بعد عملية عسكرية أميركية خاطفة في فنزويلا أدت إلى اعتقال مادورو وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد.



وقال غوتيريش في بيان تلته وكيلة روزماري ديكارلو، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، ولا سيما "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".

وأضاف "أنا قلق جدا إزاء احتمال تصاعد عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول"، معربا عن مخاوفه لأن "قواعد في القانون الدولي لم يتم احترامها" خلال العملية العسكرية السبت.



وتابع "الوضع دقيق، لكن لا يزال من الممكن تجنب اندلاع انفجار أوسع وأكثر تدميرا"، داعيا "كل الأطراف الفنزويليين إلى الانخراط في حوار ديموقراطي شامل يُمكّن كل أطياف المجتمع من تحديد مستقبلها".



وأعرب مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن إدانة بلاده الشديدة للعدوان الأميركي المسلح على فنزويلا. وقال نيبينزيا خلال اجتماع : "ندين بشدة العدوان الأميركي المسلح على فنزويلا، والذي يُعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير القانونية الدولية". (الحدث)

