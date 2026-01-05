تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الصين وروسيا تدينان بشدة العملية الأميركية في فنزويلا

Lebanon 24
05-01-2026 | 12:16
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة على خلفية الأحداث التي شهدتها فنزويلا والتي وقامت واشنطن على أثرها باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاتس مادورو.

وأعرب نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، سون لي، عن صدمة بلاده من أفعال الولايات المتحدة في فنزويلا، مشيرا إلى أن أميركا انتهكت مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأضاف أن الصين تدين بشدة العملية الأميركية في فنزويلا. وقال سون لي: "لقد وضعت الولايات المتحدة قوتها فوق التعددية القطبية والعمل العسكري فوق الجهود الدبلوماسية، مما يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وعلى الصعيد الدولي، وتعارض الصين هذا بشدة، كما أعرب المجتمع الدولي عن قلقه وإدانته الشديدة".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى احترام "الاستقلال السياسي" للدول بعد عملية عسكرية أميركية خاطفة في فنزويلا أدت إلى اعتقال مادورو وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد.

وقال غوتيريش في بيان تلته وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن، "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، ولا سيما "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".
وأضاف "أنا قلق جدا إزاء احتمال تصاعد عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد تُرسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول"، معربا عن مخاوفه لأن "قواعد في القانون الدولي لم يتم احترامها" خلال العملية العسكرية السبت.

وتابع "الوضع دقيق، لكن لا يزال من الممكن تجنب اندلاع انفجار أوسع وأكثر تدميرا"، داعيا "كل الأطراف الفنزويليين إلى الانخراط في حوار ديموقراطي شامل يُمكّن كل أطياف المجتمع من تحديد مستقبلها".

وأعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، عن إدانة بلاده الشديدة للعدوان الأميركي المسلح على فنزويلا. وقال نيبينزيا خلال اجتماع مجلس الأمن: "ندين بشدة العدوان الأميركي المسلح على فنزويلا، والذي يُعد انتهاكا صارخا لجميع المعايير القانونية الدولية". (الحدث)
الصين "تدين بشدة" الضربات الأميركية على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان لمادورو: إيران تدين بشدة إرسال الولايات المتحدة الأميركية أسطولاً حربياً إلى سواحل فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا تدين بشدة وتطالب بردٍّ عاجل من المجتمع الدولي على الهجوم الأميركي على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا الذي يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:30:17 Lebanon 24 Lebanon 24

