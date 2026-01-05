تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

المجر ترفض سياسة أوروبية موحدة تجاه الأزمة الفنزويلية

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:04
Doc-P-1464241-639032404405589381.jfif
Doc-P-1464241-639032404405589381.jfif photos 0
وصف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، العملية الأمريكية في فنزويلا بأنها "أحد تجلّيات العالم الجديد".

وذكر رئيس الوزراء القومي في مؤتمر صحافي، "إنها لغة جديدة، إنها اللغة التي سيتحدّثها العالم في المستقبل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأكد أوربان أنه "بعد العملية في فنزويلا، باتت الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على 40 إلى 50% من احتياطيات النفط العالمية".

واعتبر أن ذلك سيفضي إلى انخفاض في الأسعار، يتطلّع إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنجاح برنامجه الاقتصادي، وهو ما رحّب به.

وأشار أوربان إلى أن هناك "إمكانية جدية لأن تفضي السيطرة على فنزويلا إلى وضعية طاقوية عالمية أكثر ملاءمة للمجر، وهذا نبأ جيّد".

وبرّر أيضًا قرار بلاده عدم الانضمام يوم أمس الأحد إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي للمطالبة باحترام إرادة الشعب الفنزويلي، برفضه أي سياسة خارجية مشتركة.
 
وقال أوربان في خطابه: "إن تنسيق السياسة الخارجية للدول الـ27 الأعضاء أمر جيد وممكن، لكن ليس من الضروري أن تكون لدينا سياسة خارجية مشتركة، لأننا لا ولن نتّفق في العديد من قضايا السياسة الخارجية".

وأضاف: "نحن لا نتّفق بشأن المسألة الفنزويلية، ولا نتّفق بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، ولا بشأن الشرق الأوسط. وفي ما يتّصل بإسرائيل، نحن منقسمون تماما".

ولفت أوربان إلى أنه في مجال السياسة الخارجية، تقتصر صلاحيات الاتحاد الأوروبي على السياسة التجارية. (ارم نيوز)
