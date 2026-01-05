تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن في فنزويلا… الصين وروسيا أمام اختبار المصالح المشتركة

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:48
A-
A+
Doc-P-1464259-639032428963217179.jpg
Doc-P-1464259-639032428963217179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر تقرير حديث من أن العملية العسكرية الأميركية التي قادها الرئيس دونالد ترامب في فنزويلا، وانتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، قد تتجاوز تداعياتها الإقليمية، لتتحول إلى عامل محفّز لتقارب استراتيجي أعمق بين روسيا والصين في مواجهة النفوذ الأميركي المتصاعد.

وأشار التقرير إلى أن واشنطن، بإقدامها على هذه الخطوة، أعادت إلى الواجهة نهج "تغيير الأنظمة" الذي طبع مراحل مختلفة من السياسة الخارجية الأميركية، إلا أن المشهد هذه المرة أكثر تعقيدًا، في ظل تشابك مصالح دولية تضم فنزويلا وروسيا والصين، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، ضمن شبكة غير رسمية تسعى إلى كبح التمدد الأميركي.

وبحسب صحيفة ذا صنداي تايمز البريطانية، فإن الفارق الجوهري بين حالة مادورو وحالات سابقة، مثل الإطاحة بالزعيم البنمي مانويل نورييغا، يكمن في أن فنزويلا باتت جزءًا من محور دولي مترابط المصالح، لا سيما في مجال الطاقة. وتلفت الصحيفة إلى أن السيطرة الأميركية المحتملة على قطاع النفط الفنزويلي تطرح تساؤلات مباشرة حول تداعيات ذلك على الصين، التي تعتمد على الخام الفنزويلي بأسعار تفضيلية.

ويرى محللون أن فقدان بكين لهذا المصدر قد يفرض عليها كلفة اقتصادية أعلى، سواء عبر دفع أسعار أعلى في الأسواق العالمية أو عبر تعويض النقص من النفط الروسي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، ويعزز في المقابل الاعتماد المتبادل بين موسكو وبكين.

ويذهب مراقبون إلى أن هذا السيناريو قد يدفع روسيا والصين إلى توثيق شراكتهما الاستراتيجية، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل أيضًا على مستوى التنسيق السياسي لمواجهة الضغوط الأميركية المتزايدة وحماية مصالحهما الحيوية.

وفي موازاة ذلك، يحذّر التقرير من أن نجاح واشنطن في فرض إدارة جديدة على فنزويلا قد يشكّل سابقة تشجع على تدخلات مماثلة في مناطق نفوذ دولية أخرى، من بينها إيران وربما مناطق حساسة أخرى، ما من شأنه إعادة خلط موازين القوة الدولية ورفع منسوب المخاطر على استقرار النظام العالمي والتحالفات القائمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين وروسيا تجريان ثالث مناورات مشتركة مضادة للصواريخ على الأراضي الروسية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام صينية: الجيشان الصيني والروسي نظما ونفذا الرحلة البحرية الاستراتيجية الجوية العاشرة المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين وروسيا تدينان بشدة العملية الأميركية في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية ترامب للأمن القومي تؤكد أن العلاقة مع دول الشرق الأوسط ستكون وفق المصالح المشتركة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:20 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البريطانية

البريطاني

الشمالي

دونالد

واشنطن

الشمال

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24