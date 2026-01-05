تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بالفيديو.. أول إطلالة لأحمد الشرع بعد معلومات عن استهدافه

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:57
تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد جديدة للرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، بعد نفي الادعاءات المتداولة بشأن "استهدافه". 
 
وكانت قد ردت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، على ما أثير حول وقوع حدث أمني استهدف الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وعددًا من المسؤولين.

ونقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قوله إنها "شائعات عارية من الصحة"، مؤكدًا "كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً".

ودعا البابا إلى تحري الدقة، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة.

كانت منشورات روجتها حسابات في موقعي فيسبوك وإكس زعمت تعرض الرئيس السوري للإصابة خلال إطلاق نار بالعاصمة دمشق.
 
عربي-دولي

فيديو

مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الداخلية

أحمد الشرع

عرض الرئيس

نور الدين

lebanon

السورية

قناة ال

