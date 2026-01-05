بالفيديو.. أول إطلالة لأحمد الشرع بعد معلومات عن استهدافه

تداولت حسابات عبر مشاهد جديدة للرئيس السوري في ، بعد نفي الادعاءات المتداولة بشأن "استهدافه".

وكانت قد ردت ، الاثنين، على ما أثير حول وقوع حدث أمني استهدف الرئيس الانتقالي أحمد وعددًا من المسؤولين.



ونقلت قناة الإخبارية السورية الرسمية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية، البابا، قوله إنها "شائعات عارية من الصحة"، مؤكدًا "كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً".



ودعا البابا إلى تحري الدقة، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة.



كانت منشورات روجتها حسابات في موقعي وإكس زعمت تعرض الرئيس السوري للإصابة خلال إطلاق نار بالعاصمة دمشق.