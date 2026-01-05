تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قاد عملية غير مسبوقة ضد روسيا.. زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني

Lebanon 24
05-01-2026 | 14:13
Doc-P-1464269-639032446395624210.png
Doc-P-1464269-639032446395624210.png photos 0
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، استبدال رئيس جهاز الأمن الوطني فاسيل ماليوك، في إطار إعادة هيكلة واسعة. وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه "شكرته على عمله"، ونشر صوراً لاجتماع جمعهما.

وبرز اسم ماليوك داخل أوكرانيا بعد عمليات كبيرة ضد روسيا، بينها عملية غير مسبوقة حملت اسم "شبكة العنكبوت" عام 2025، تحدثت عن تدمير طائرات روسية عبر هجوم منسق بطائرات مسيرة تم تهريبها إلى روسيا داخل شاحنات، واستهداف قواعد جوية عدة في وقت متزامن.

وقال زيلينسكي إن ماليوك، الذي ترأس الجهاز منذ عام 2022، سيواصل عمله مع تركيزه على عمليات ضد روسيا، من دون تفاصيل إضافية. كما وقّع مرسوماً بتعيين يفغيني خمارا، رئيس قسم "ألفا" المتخصص بعمليات الكوماندوس في الجهاز، رئيساً مؤقتاً.

ويأتي القرار بعد أيام من حديث عن مغادرة ماليوك لمنصبه، تزامناً مع بيانات دعم أصدرها قادة عسكريون بارزون. واعتبر زيلينسكي أن التعديلات تقع ضمن تغييرات أوسع في مواقع الدفاع، مشيراً إلى رغبته في إعادة تفعيل هذه الأجهزة "في حال" رفضت روسيا وقف الأعمال العدائية. (سكاي نيوز)
