قاد عملية غير مسبوقة ضد روسيا.. زيلينسكي يستبدل رئيس جهاز الأمن الوطني

أعلن الرئيس الأوكراني ، الإثنين، استبدال الوطني فاسيل ماليوك، في إطار إعادة هيكلة واسعة. وقال عبر إنه "شكرته على عمله"، ونشر صوراً لاجتماع جمعهما.



وبرز اسم ماليوك داخل بعد عمليات كبيرة ضد ، بينها عملية غير مسبوقة حملت اسم "شبكة " عام 2025، تحدثت عن تدمير طائرات روسية عبر هجوم منسق بطائرات مسيرة تم تهريبها إلى روسيا داخل شاحنات، واستهداف قواعد جوية عدة في وقت متزامن.



وقال إن ماليوك، الذي ترأس الجهاز منذ عام 2022، سيواصل عمله مع تركيزه على عمليات ضد روسيا، من دون تفاصيل إضافية. كما وقّع مرسوماً بتعيين يفغيني خمارا، رئيس قسم "ألفا" المتخصص بعمليات الكوماندوس في الجهاز، رئيساً مؤقتاً.



ويأتي القرار بعد أيام من حديث عن مغادرة ماليوك لمنصبه، تزامناً مع بيانات دعم أصدرها قادة عسكريون بارزون. واعتبر زيلينسكي أن التعديلات تقع ضمن تغييرات أوسع في مواقع الدفاع، مشيراً إلى رغبته في إعادة تفعيل هذه الأجهزة "في حال" رفضت روسيا وقف الأعمال العدائية. (سكاي نيوز)

