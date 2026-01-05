بعد العملية الأميركية… نائبة مادورو تتولى رئاسة فنزويلا بالوكالة

تولّت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز مهام رئاسة البلاد بالوكالة، بعد أدائها اليمين الدستورية، وذلك عقب يومين على اعتقال للرئيس نيكولاس مادورو من العاصمة كاراكاس.



وجرت مراسم أداء اليمين أمام رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، شقيقها، حيث انتقلت رسمياً إلى موقع الرئاسة المؤقتة. وتُعد رودريغيز، البالغة 56 عاماً، محامية عمالية ومن أبرز الشخصيات المقرّبة من الحزب الحاكم، وتتمتع بعلاقات واسعة مع أوساط القطاع الخاص.



وفي اليوم نفسه، أدّى 283 نائباً جديداً اليمين الدستورية، بعد انتخابهم في أيار الماضي، وسط غياب شبه كامل للمعارضة التي قاطعت الاستحقاق، ولا سيما الذي تقوده ماريا كورينا ماتشادو. وسجّل غياب السيدة الأولى سيليا فلوريس، المحتجزة لدى الولايات المتحدة، كالنائبة الوحيدة التي لم تشارك في الجلسة.



وعقب تعيينها، أعلنت رودريغيز استعداد حكومتها المؤقتة للتعاون مع ، مؤكدة الانفتاح على "علاقات متوازنة قائمة على الاحترام والمساواة في السيادة وعدم التدخل".

وقالت، بعد ترؤسها أول اجتماع لمجلس الوزراء، إن فنزويلا تدعو الإدارة الأميركية إلى العمل المشترك على أجندة تعاون تركز على التنمية المتبادلة، ضمن إطار القانون الدولي، بما يعزز الاستقرار والتعايش المجتمعي المستدام.



ويعكس هذا الموقف أول مؤشرات الانفتاح السياسي من قبل القيادة الجديدة التي برزت بعد مادورو، في ظل إدارة الرئيس الأميركي ، الذي يعلن صراحة رغبته في التأثير على المرحلة الانتقالية في فنزويلا، ويضع مواردها النفطية في صلب اهتماماته الاستراتيجية.