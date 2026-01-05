قالت "سانا" إن 3 جنود من أصيبوا جراء استهداف قوات "قسد" بطائرات مسيّرة حاجزاً للشرطة العسكرية في محيط بلدة دير حافر حلب الشرقي.





ونقلت الوكالة عن إدارة الإعلام والاتصال في أن "قسد استهدفت بالطائرات المسيّرة حاجزاً للشرطة العسكرية قرب نقاط انتشار الجيش في محيط بلدة دير حافر شرق حلب، ونتج عن الاستهداف إصابة 3 جنود وعطب آليتين".





وأشارت إلى أن عملية قسد تأتي "ضمن تصعيدها المستمر على نقاط الجيش في مختلف مناطق الجمهورية"، مؤكدة أن "الجيش العربي السوري سيردّ على هذا الاعتداء بالطريقة المناسبة".



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الجيش السوري أسقطت في الـ26 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي مسيّرات أطلقتها "قسد" باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق العاشر من شهر آذار.

