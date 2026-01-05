مصحة بلا ترخيص تتحول إلى مصيدة موت… 7 ضحايا بحريق مروع في مصر

أسفر حريق اندلع داخل مصحة نفسية في مدينة بنها بمحافظة ، شمال ، عن وفاة سبعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين، وفق ما أفادت به مصادر أمنية وطبية.



وأوضح مصدر أمني أن الضحايا مجهولو الهوية ولا يحملون أي أوراق ثبوتية، فيما كشف مصدر مطّلع أن المصحة كانت تعمل من دون ترخيص وتقدّم خدمات لعلاج الإدمان بشكل غير قانوني. وأضاف أن أوقفت مالكي المصحة ووضعت المكان قيد التحفّظ.



، أفاد مصدر طبي بنقل عشرة مصابين إلى مستشفى بنها التعليمي، مشيرًا إلى أن الإصابات ناجمة عن حالات اختناق نتيجة تصاعد الدخان الكثيف، من دون تسجيل حروق مباشرة.



وتمكّنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، في حين أُبلغت التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

