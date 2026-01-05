ناقلات "شبح" تكسر الحصار… نفط فنزويلا يهرب ليلًا رغم العقوبات الأميركية

أفادت خدمة "تانكرتراكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات بأن نحو 12 ناقلة محمّلة بالنفط الخام والوقود الفنزويلي غادرت خلال الأيام القليلة الماضية المياه الإقليمية لفنزويلا، مستخدمة ما يُعرف بـ«الوضع المظلم» لإخفاء تحركاتها عن أنظمة الرصد، وفق ما نقلته وكالة " ".



وبحسب الخدمة، فإن جميع السفن التي جرى رصد مغادرتها مدرجة على لوائح الأميركية، في حين غادرت ناقلات أخرى خاضعة للعقوبات المياه الفنزويلية فارغة بعد تفريغ حمولاتها أو إتمام عمليات نقل داخلية. ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه حصارًا نفطيًا مشددًا على ، ضمن ضغوط تصاعدت مؤخرًا وانتهت باحتجاز الرئيس .



وقد تشكّل هذه التحركات متنفسًا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه"، التي راكمت مخزونًا كبيرًا من النفط على متن ناقلات عائمة، نتيجة القيود المفروضة منذ كانون الأول الماضي، والتي أدت عمليًا إلى شلل الصادرات النفطية.



وتُعد عائدات النفط المصدر الأساسي لتمويل الدولة الفنزويلية، في وقت تحتاج فيه الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز، وزيرة النفط ونائبة الرئيس، إلى هذه الإيرادات لتأمين الإنفاق العام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.



وأشارت "تانكرتراكرز دوت كوم" إلى أن أربع ناقلات على الأقل سلكت مسارًا شمال مارغريتا بعد توقف قصير قرب ، قبل أن تُحدد هوياتها عبر صور الأقمار الصناعية.

وقال مصدر مطّلع على إجراءات المغادرة إن السلطات الفنزويلية سمحت لما لا يقل عن أربع ناقلات عملاقة بمغادرة المياه الإقليمية باستخدام "الوضع المظلم"، عبر إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال عمدًا لتفادي الرصد.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للإجراءات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي قد أكد، السبت، أن "حظر النفط" المفروض على فنزويلا لا يزال ساريًا بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن كبار عملاء فنزويلا، وفي مقدمتهم ، سيواصلون تلقي النفط خلال المقبلة.