تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ناقلات "شبح" تكسر الحصار… نفط فنزويلا يهرب ليلًا رغم العقوبات الأميركية

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:43
A-
A+
Doc-P-1464313-639032533949633516.jpg
Doc-P-1464313-639032533949633516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت خدمة "تانكرتراكرز" المتخصصة في تتبع ناقلات النفط بأن نحو 12 ناقلة محمّلة بالنفط الخام والوقود الفنزويلي غادرت خلال الأيام القليلة الماضية المياه الإقليمية لفنزويلا، مستخدمة ما يُعرف بـ«الوضع المظلم» لإخفاء تحركاتها عن أنظمة الرصد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وبحسب الخدمة، فإن جميع السفن التي جرى رصد مغادرتها مدرجة على لوائح العقوبات الأميركية، في حين غادرت ناقلات أخرى خاضعة للعقوبات المياه الفنزويلية فارغة بعد تفريغ حمولاتها أو إتمام عمليات نقل داخلية. ويأتي ذلك في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة حصارًا نفطيًا مشددًا على فنزويلا، ضمن ضغوط تصاعدت مؤخرًا وانتهت باحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو.

وقد تشكّل هذه التحركات متنفسًا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه"، التي راكمت مخزونًا كبيرًا من النفط على متن ناقلات عائمة، نتيجة القيود المفروضة منذ كانون الأول الماضي، والتي أدت عمليًا إلى شلل الصادرات النفطية.

وتُعد عائدات النفط المصدر الأساسي لتمويل الدولة الفنزويلية، في وقت تحتاج فيه الحكومة المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز، وزيرة النفط ونائبة الرئيس، إلى هذه الإيرادات لتأمين الإنفاق العام والحفاظ على الاستقرار الداخلي.

وأشارت "تانكرتراكرز دوت كوم" إلى أن أربع ناقلات على الأقل سلكت مسارًا شمال جزيرة مارغريتا بعد توقف قصير قرب الحدود البحرية، قبل أن تُحدد هوياتها عبر صور الأقمار الصناعية.
 
وقال مصدر مطّلع على إجراءات المغادرة إن السلطات الفنزويلية سمحت لما لا يقل عن أربع ناقلات عملاقة بمغادرة المياه الإقليمية باستخدام "الوضع المظلم"، عبر إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال عمدًا لتفادي الرصد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل تحديًا مباشرًا للإجراءات الأميركية. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد، السبت، أن "حظر النفط" المفروض على فنزويلا لا يزال ساريًا بالكامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن كبار عملاء فنزويلا، وفي مقدمتهم الصين، سيواصلون تلقي النفط خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب يأمر بفرض حصار على كل "ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات" المتجهة إلى فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
العدل الأميركية: احتجاز ناقلة تستخدم لنقل نفط خاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
كوبا: احتجاز ناقلة نفط أميركية قرب سواحل فنزويلا "تصعيد عدواني"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": 4 ناقلات نفط على الأقل كان مقررًا لها أن تصل إلى فنزويلا لشحن حمولاتها من النفط عادت أدراجها بعد مصادرة البحرية الأميركية ناقلة نفط مؤخرًا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:09 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

المرحلة الانتقالية

الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الحدود البحرية

دونالد ترامب

العقوبات

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
Lebanon24
16:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24