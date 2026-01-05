وديعة تصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن توسّع شروط الحصول على التأشيرات

أضافت الأميركي 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي سيُطلب من مواطنيها دفع "وديعة مالية" تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب تأشيرة دخول إلى .



وقالت الأميركية إن الدول الجديدة هي بوتان وبوتسوانا وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وناميبيا وتركمانستان، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني.



وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة سابقة تضم موريتانيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وجامبيا ومالاوي وزامبيا، لترتفع القائمة إلى 13 دولة، جميعها أفريقية باستثناء دولتين.



وتندرج الخطوة ضمن تشديد شروط الدخول، وتشمل مقابلات شخصية لمواطني الدول الملزمة بتأشيرات مسبقة، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وتقديم معلومات عن الرحلات السابقة وأفراد العائلة وترتيبات المعيشة في الولايات المتحدة.



ويدافع مسؤولون أميركيون عن نظام "الوديعة" التي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار باعتباره وسيلة للحد من تجاوز مدة التأشيرة، مع التأكيد أن الدفع لا يضمن منحها، وأن المبلغ يُسترد في حال رفض التأشيرة أو إثبات الالتزام بشروطها. (روسيا اليوم)



Advertisement