تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وديعة تصل إلى 15 ألف دولار.. واشنطن توسّع شروط الحصول على التأشيرات

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:42
A-
A+
Doc-P-1464314-639032536725164397.png
Doc-P-1464314-639032536725164397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أضافت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي سيُطلب من مواطنيها دفع "وديعة مالية" تصل إلى 15 ألف دولار عند التقدم بطلب تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الدول الجديدة هي بوتان وبوتسوانا وجمهورية إفريقيا الوسطى وغينيا وغينيا بيساو وناميبيا وتركمانستان، على أن تدخل التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من كانون الثاني.

وبذلك تنضم هذه الدول إلى قائمة سابقة تضم موريتانيا وساو تومي وبرينسيبي وتنزانيا وجامبيا ومالاوي وزامبيا، لترتفع القائمة إلى 13 دولة، جميعها أفريقية باستثناء دولتين.

وتندرج الخطوة ضمن تشديد شروط الدخول، وتشمل مقابلات شخصية لمواطني الدول الملزمة بتأشيرات مسبقة، والكشف عن سجلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لعدة سنوات، وتقديم معلومات عن الرحلات السابقة وأفراد العائلة وترتيبات المعيشة في الولايات المتحدة.

ويدافع مسؤولون أميركيون عن نظام "الوديعة" التي تتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار باعتباره وسيلة للحد من تجاوز مدة التأشيرة، مع التأكيد أن الدفع لا يضمن منحها، وأن المبلغ يُسترد في حال رفض التأشيرة أو إثبات الالتزام بشروطها. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
آلية تسديد الودائع: الكاش على أربع سنوات وأول 100 ألف دولار من كل وديعة بعد تجميع كل حسابات المودع في كل المصارف
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع توزيع الخسائر أمام الحكومة غدا : 100 ألف دولار على 4 سنوات والودائع بالسندات
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: من تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون عليها كاملة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:26:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

روسيا اليوم

دارة الرئيس

الكشف عن

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
Lebanon24
16:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24