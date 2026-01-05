تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد: أميركا ليست في حالة حرب مع فنزويلا

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:32
A-
A+
Doc-P-1464353-639032782666884629.jpg
Doc-P-1464353-639032782666884629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان الولايات المتحدة قد تدعم شركات النفط الأميركية لتمكينها من المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في فنزويلا.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة nbc news، أن تنفيذ مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن واشنطن منفتحة على دعم أي جهد تقوده شركات النفط لإعادة تأهيل قطاع الطاقة الفنزويلي.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، نافياً وجود نية لتصعيد عسكري في الوقت الراهن، كما شدد على أن فنزويلا لن تُجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يوماً المقبلة.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين الأميركيين في حال قرر إعادة نشر القوات الأميركية في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الصلاحية تندرج ضمن صلاحياته الرئاسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إن بي سي عن ترامب: احتمال نشوب حرب مع فنزويلا قائم
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:57:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الطاقة الفنزويلي

دونالد ترامب

الأميركيين

الفنزويلي

nbc news

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-01-06
Lebanon24
00:38 | 2026-01-06
Lebanon24
00:17 | 2026-01-06
Lebanon24
00:16 | 2026-01-06
Lebanon24
00:14 | 2026-01-06
Lebanon24
00:11 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24