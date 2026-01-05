تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يؤكد: أميركا ليست في حالة حرب مع فنزويلا
Lebanon 24
05-01-2026
|
23:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
صرّح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان
الولايات المتحدة
قد تدعم شركات
النفط
الأميركية لتمكينها من المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في
فنزويلا
.
وقال
ترامب
، في مقابلة مع شبكة
nbc news
، أن تنفيذ مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن
واشنطن
منفتحة على دعم أي جهد تقوده شركات النفط لإعادة تأهيل قطاع
الطاقة الفنزويلي
.
وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، نافياً وجود نية لتصعيد عسكري في الوقت الراهن، كما شدد على أن فنزويلا لن تُجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يوماً المقبلة.
وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين
الأميركيين
في حال قرر إعادة نشر القوات الأميركية في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الصلاحية تندرج ضمن صلاحياته الرئاسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
Lebanon 24
ترامب لا يستبعد اندلاع حرب مع فنزويلا
06/01/2026 07:57:36
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إن بي سي عن ترامب: احتمال نشوب حرب مع فنزويلا قائم
Lebanon 24
قناة إن بي سي عن ترامب: احتمال نشوب حرب مع فنزويلا قائم
06/01/2026 07:57:36
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
Lebanon 24
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
06/01/2026 07:57:36
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: بدء مناورات على مستوى قيادة الأركان للتعامل مع حالة حرب
06/01/2026 07:57:36
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
الطاقة الفنزويلي
دونالد ترامب
الأميركيين
الفنزويلي
nbc news
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
Lebanon 24
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
00:52 | 2026-01-06
06/01/2026 12:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
Lebanon 24
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
00:38 | 2026-01-06
06/01/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
Lebanon 24
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
00:17 | 2026-01-06
06/01/2026 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا
Lebanon 24
في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا
00:16 | 2026-01-06
06/01/2026 12:16:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
Lebanon 24
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
00:14 | 2026-01-06
06/01/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
02:52 | 2026-01-05
05/01/2026 02:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:52 | 2026-01-06
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
00:38 | 2026-01-06
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
00:17 | 2026-01-06
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
00:16 | 2026-01-06
في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا
00:14 | 2026-01-06
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
00:11 | 2026-01-06
بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 07:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24