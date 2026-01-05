ترامب يؤكد: أميركا ليست في حالة حرب مع فنزويلا

صرّح الرئيس الأميركي ان قد تدعم شركات الأميركية لتمكينها من المساهمة في إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الطاقة في .



وقال ، في مقابلة مع شبكة ، أن تنفيذ مثل هذا المشروع قد يستغرق أقل من 18 شهراً، مشيراً إلى أن منفتحة على دعم أي جهد تقوده شركات النفط لإعادة تأهيل قطاع .



وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع فنزويلا، نافياً وجود نية لتصعيد عسكري في الوقت الراهن، كما شدد على أن فنزويلا لن تُجري انتخابات جديدة خلال الثلاثين يوماً المقبلة.



وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لن يحتاج إلى تدخل المشرعين في حال قرر إعادة نشر القوات الأميركية في فنزويلا، مؤكداً أن هذه الصلاحية تندرج ضمن صلاحياته الرئاسية.

