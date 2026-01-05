معلومات جديدة تتكشف عن اعتقال مادورو.. 200 عنصر أميركي شاركوا في العملية

أعلن الأميركي، بيت هيغسيث، الاثنين، أن نحو 200 عنصر أميركي كانوا موجودين في وسط العاصمة كاراكاس خلال الهجوم على الذي جرى خلاله اعتقال وإخراج الرئيس وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.



وفي كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة نيوبورت نيوز في ولاية فرجينيا الأميركية، لم يوضح هيغسيث ما إذا كان هؤلاء العناصر جنودا على نحو حصري أم شملوا جهات أخرى.

وفق تقارير سابقة، شارك الاتحادي (إف بي آي) ووحدات نخبة من القوات المسلحة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع في القبض على مادورو وزوجته.



وشنت القوات الأميركية هجمات على أهداف داخل فنزويلا في الساعات الأولى من صباح السبت، قبل أن تنقل مادورو وزوجته خارج البلاد.



ووُجهت إلى مادورو اتهامات في ، تركزت أساسا على جرائم تتعلق بالمخدرات. ومثل مادورو (63 عاما) أمام المحكمة، الاثنين، حيث دفع ببراءته من جميع التهم.

وسخر هيغسيث، الذي دأب على وصف نفسه بـ "وزير الحرب"، من منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية.



وقال مازحا خلال ظهوره، الاثنين: "يبدو أن الروسية لم تعمل على النحو المطلوب".



ويعتمد نظام الدفاع الجوي الفنزويلي بشكل أساسي على التكنولوجيا العسكرية من والصين.