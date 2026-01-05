تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
معلومات جديدة تتكشف عن اعتقال مادورو.. 200 عنصر أميركي شاركوا في العملية
Lebanon 24
05-01-2026
|
23:26
أعلن
وزير الدفاع
الأميركي، بيت هيغسيث، الاثنين، أن نحو 200 عنصر أميركي كانوا موجودين في وسط العاصمة كاراكاس خلال الهجوم على
فنزويلا
الذي جرى خلاله اعتقال وإخراج الرئيس
نيكولاس مادورو
وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية بمدينة نيوبورت نيوز في ولاية فرجينيا الأميركية، لم يوضح هيغسيث ما إذا كان هؤلاء العناصر جنودا على نحو حصري أم شملوا جهات أخرى.
وفق تقارير سابقة، شارك
مكتب التحقيقات
الاتحادي (إف بي آي) ووحدات نخبة من القوات المسلحة الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع في القبض على مادورو وزوجته.
وشنت القوات الأميركية هجمات على أهداف داخل فنزويلا في الساعات الأولى من صباح السبت، قبل أن تنقل مادورو وزوجته خارج البلاد.
ووُجهت إلى مادورو اتهامات في
نيويورك
، تركزت أساسا على جرائم تتعلق بالمخدرات. ومثل مادورو (63 عاما) أمام المحكمة، الاثنين، حيث دفع ببراءته من جميع التهم.
وسخر هيغسيث، الذي دأب
منذ فترة
على وصف نفسه بـ "وزير الحرب"، من منظومات الدفاع الجوي الفنزويلية.
وقال مازحا خلال ظهوره، الاثنين: "يبدو أن
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية لم تعمل على النحو المطلوب".
ويعتمد نظام الدفاع الجوي الفنزويلي بشكل أساسي على التكنولوجيا العسكرية من
روسيا
والصين.
