15
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
مع انطلاق الاسبوع الثاني من التظاهرات.. غوتيريش: لضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين في إيران
Lebanon 24
05-01-2026
|
23:40
دعا
الأمين العام للأمم المتحدة
،
إيران
إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تستمر الاحتجاجات في
هذا البلد
مع مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، وفق حصيلة تستند إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.
وقال المتحدث ستيفان دوجاريك أمام الصحافيين إن انطونيو غوتيريش "يشدد على ضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين، ويدعو السلطات أيضا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. ينبغي السماح لجميع الأفراد بالتظاهر سلميا والتعبير عن مطالبهم"، نقلا عن "فرانس برس".
وأكد رئيس السلطة القضائية
الإيرانية
، غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، أن النظام القضائي لن يُظهر أي "تساهل" تجاه من سمّاهم "مثيري الشغب"، مقراً في الوقت نفسه بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم الثامن من التظاهرات في البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله "أُصدر أوامري إلى النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف وفقاً للقانون وبحزم ضد مثيري الشغب والعناصر، التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".
وأضاف أن إيران "تستمع إلى المتظاهرين والمنتقدين، الذين لديهم أحيانا مخاوف صحيحة ومحقة.. لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".
في سياق متصل، اتهمت إيران
إسرائيل
بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب
الإيراني
للحرية".
