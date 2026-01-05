تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مع انطلاق الاسبوع الثاني من التظاهرات.. غوتيريش: لضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين في إيران

Lebanon 24
05-01-2026 | 23:40
A-
A+
Doc-P-1464356-639032785797578255.webp
Doc-P-1464356-639032785797578255.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، إيران إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تستمر الاحتجاجات في هذا البلد مع مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، وفق حصيلة تستند إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك أمام الصحافيين إن انطونيو غوتيريش "يشدد على ضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين، ويدعو السلطات أيضا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. ينبغي السماح لجميع الأفراد بالتظاهر سلميا والتعبير عن مطالبهم"، نقلا عن "فرانس برس".
وأكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، أن النظام القضائي لن يُظهر أي "تساهل" تجاه من سمّاهم "مثيري الشغب"، مقراً في الوقت نفسه بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم الثامن من التظاهرات في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله "أُصدر أوامري إلى النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف وفقاً للقانون وبحزم ضد مثيري الشغب والعناصر، التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".

وأضاف أن إيران "تستمع إلى المتظاهرين والمنتقدين، الذين لديهم أحيانا مخاوف صحيحة ومحقة.. لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".

في سياق متصل، اتهمت إيران إسرائيل بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب الإيراني للحرية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوتيريش يدعو إلى تجنب عمل من شأنه زعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: لتجنب أي عمل من شأنه زعزعة استقرار فنزويلا والمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: القبض على 3 مسلحين خلال تظاهرات الساحل السوري وملاحقة أخرين
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام للأمم المتحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الأمين العام

التعبير عن

الإسرائيلي

الإيرانية

هذا البلد

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:54 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:52 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-01-06
Lebanon24
00:38 | 2026-01-06
Lebanon24
00:17 | 2026-01-06
Lebanon24
00:16 | 2026-01-06
Lebanon24
00:14 | 2026-01-06
Lebanon24
00:11 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24