مع انطلاق الاسبوع الثاني من التظاهرات.. غوتيريش: لضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين في إيران

دعا ، إلى احترام الحق في التظاهر السلمي، في وقت تستمر الاحتجاجات في مع مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، وفق حصيلة تستند إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية.



وقال المتحدث ستيفان دوجاريك أمام الصحافيين إن انطونيو غوتيريش "يشدد على ضرورة تجنب سقوط ضحايا آخرين، ويدعو السلطات أيضا إلى احترام حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. ينبغي السماح لجميع الأفراد بالتظاهر سلميا والتعبير عن مطالبهم"، نقلا عن "فرانس برس".

وأكد رئيس السلطة القضائية ، غلام حسين محسني إجئي، الاثنين، أن النظام القضائي لن يُظهر أي "تساهل" تجاه من سمّاهم "مثيري الشغب"، مقراً في الوقت نفسه بالحق المشروع في الاحتجاج للمطالبة بالحقوق الاقتصادية في اليوم الثامن من التظاهرات في البلاد.



ونقلت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية عن إجئي قوله "أُصدر أوامري إلى النائب العام والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بالتصرف وفقاً للقانون وبحزم ضد مثيري الشغب والعناصر، التي توفر المعدات والتسهيلات للمشاغبين وعدم إظهار أي تساهل أو استرضاء تجاههم".



وأضاف أن إيران "تستمع إلى المتظاهرين والمنتقدين، الذين لديهم أحيانا مخاوف صحيحة ومحقة.. لكننا سنتعامل بحزم مع العناصر التي تريد استغلال هذا الفضاء وخلق الفوضى وتعطيل أمن البلاد والشعب".



في سياق متصل، اتهمت إيران بالسعي إلى "تقويض وحدتها الوطنية" بعد تصريحات التي تحدث فيها عن تضامن بلاده "مع تطلعات الشعب للحرية".