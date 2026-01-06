بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها

فيما سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الفنزويلية، ، وبعد تأكيد مصدر رسمي أن "ما حدث وسط العاصمة كان بسبب تحليق طائرات مسيّرة فوق المنطقة دون تصريح، وإطلاق الشرطة طلقات تحذيرية"، أكد الجانب الأميركي ألا علاقة له بالحادث.

فقد أوضح مسؤول في أن تتابع عن كثب التقارير الواردة عن إطلاق نار في .



كما أردف قائلاً: "لسنا متورطين في الأمر"، وفق ما نقلت شبكة " " الثلاثاء.



وكان شهود أفادوا بسماع ما يشبه الانفجارات المتقاربة جدا. وقال أحد سكان العاصمة:" لم يكن الصوت عاليا كما حدث من قبل، مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت الماضي". وأضاف قائلاً "أول ما خطر في هو أن أرى ما إذا كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكن لا. لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء. واستمر ذلك لمدة دقيقة تقريباً. كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا ما إذا كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث"، حسب ما نقلت "فرانس برس".

فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.



كما بينت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول .