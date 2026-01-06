تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:11
فيما سمع دوي إطلاق نار في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، وبعد تأكيد مصدر رسمي أن "ما حدث وسط العاصمة كان بسبب تحليق طائرات مسيّرة فوق المنطقة دون تصريح، وإطلاق الشرطة طلقات تحذيرية"، أكد الجانب الأميركي ألا علاقة له بالحادث.
فقد أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تتابع عن كثب التقارير الواردة عن إطلاق نار في فنزويلا.

كما أردف قائلاً: "لسنا متورطين في الأمر"، وفق ما نقلت شبكة "سي أن أن" الثلاثاء.

وكان شهود عيان أفادوا بسماع ما يشبه الانفجارات المتقاربة جدا. وقال أحد سكان العاصمة:" لم يكن الصوت عاليا كما حدث من قبل، مثل الأصوات التي سمعت يوم السبت الماضي". وأضاف قائلاً "أول ما خطر في بالي هو أن أرى ما إذا كانت هناك طائرات تحلق فوقنا، لكن لا. لم أرَ سوى ضوءين أحمرين في السماء. واستمر ذلك لمدة دقيقة تقريباً. كان الجميع ينظرون من النوافذ ليروا ما إذا كانت هناك طائرة أو ما الذي يحدث"، حسب ما نقلت "فرانس برس".
فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنها رصاصات متوهجة تحلق في السماء باتجاه هدف غير مرئي.

كما بينت فيديوهات أخرى أن الحادثة أدت إلى انتشار عدد كبير من عناصر إنفاذ القانون حول القصر الرئاسي.
Advertisement
