بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات ساحل غرب ، الثلاثاء، وفق ما أفادت ، دون إصدار أي تحذير من تسونامي.



ذكرت أن الزلزال سُجل عند الساعة 10.18 صباحا (01.18 بتوقيت غرينتش) في محافظة شيماني، مشيرة إلى أن المنطقة نفسها تعرضت بعد ذلك بوقت قصير لهزات أرضية أضعف بلغت قوتها 4.5 و5.1 و3.8 درجات.

من جهتها، أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات.



وأظهرت الصور الأولى لمدينة ماتسوي القريبة من مركز الزلزال، بثتها محطة "إن إتش كيه"، عدم وجود أضرار.



ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلّف حوالى 18500 قتيل أو مفقود.