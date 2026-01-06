تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
20
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-8
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا
Lebanon 24
06-01-2026
|
00:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
في آخر تطورات
فنزويلا
، أدت نائبة
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
، ديلسي رودريغيز أمس اليمين كرئيسة مؤقتة للبلاد في مقر
البرلمان
.
وأدت رودريغيز اليمين أمام شقيقها خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في البلاد.
وقالت رودريغيز وقد رفعت يدها اليمنى لتأدية اليمين: "جئت بأسف بسبب المعاناة التي تعرض لها الشعب
الفنزويلي
بعد الاعتداء العسكري غير المشروع ضد وطننا"، مضيفة: "جئت بأسف بسبب اختطاف بطلين".
وتابعت رودريغيز (56 عاما) خلال مراسم أداء اليمين "لن أرتاح حتى يتم ضمان السلام والاستقرار للجمهورية".وكلفت
المحكمة العليا
في فنزويلا ديلسي رودريغيز بإدارة شؤون البلاد بعد اعتقال مادورو ونقله إلى
الولايات المتحدة
في عملية تمت قبل فجر السبت.
كما تم اليوم إعادة انتخاب السياسي اليساري خورخي رودريغيز رئيسا للجمعية الوطنية وسط أزمة حكومية حادة بسبب الهجوم الأميركي.
وسيتولى الطبيب النفسي (60 عاما) قيادة البرلمان حتى عام 2031 ، وفقا لوكالة
الأنباء الألمانية
(د ب أ).
وكانت ديلسي رودريغيز تعتبر حتى الآن واحدة من أكثر الشخصيات ولاء في الدائرة الداخلية لمادورو.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون الفنزويلي عن مصادر رسمية: ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس موجودة داخل الأراضي الفنزويلية
Lebanon 24
التلفزيون الفنزويلي عن مصادر رسمية: ديلسي رودريغيز نائبة الرئيس موجودة داخل الأراضي الفنزويلية
06/01/2026 07:58:21
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مقرب من الحكومة الفنزويلية: نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بخير
Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مقرب من الحكومة الفنزويلية: نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز بخير
06/01/2026 07:58:21
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين رئيسة للبلاد بالوكالة
Lebanon 24
نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين رئيسة للبلاد بالوكالة
06/01/2026 07:58:21
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين بالبيت الأبيض: نعتقد أن ديلسي رودريغيز ستلتزم بالمطالب الأميركية
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين بالبيت الأبيض: نعتقد أن ديلسي رودريغيز ستلتزم بالمطالب الأميركية
06/01/2026 07:58:21
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
الأنباء الألمانية
الولايات المتحدة
نيكولاس مادورو
المحكمة العليا
وكالة الأنباء
الألمانية
الفنزويلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
Lebanon 24
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
00:52 | 2026-01-06
06/01/2026 12:52:26
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
Lebanon 24
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
00:38 | 2026-01-06
06/01/2026 12:38:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
Lebanon 24
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
00:17 | 2026-01-06
06/01/2026 12:17:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
Lebanon 24
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
00:14 | 2026-01-06
06/01/2026 12:14:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها
Lebanon 24
بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها
00:11 | 2026-01-06
06/01/2026 12:11:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
Lebanon 24
الأمطار عائدة قريباً.. هذا ما سنشهده اعتبارا من 9 كانون الثاني فاستعدوا
02:52 | 2026-01-05
05/01/2026 02:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:52 | 2026-01-06
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
00:38 | 2026-01-06
احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!
00:17 | 2026-01-06
قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية
00:14 | 2026-01-06
بقوة 6.2 درجات.. زلزال يضرب قبالة سواحل غرب اليابان
00:11 | 2026-01-06
بعد تحليق مسيرات مريبة فوق كاراكاس.. واشنطن تنفي تورطها
23:55 | 2026-01-05
تهديد جديد.. إسرائيل ستُشَنّ عمليات حتى في الضاحية الجنوبية إذا لزم الأمر
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 07:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24