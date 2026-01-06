تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:16
في آخر تطورات فنزويلا، أدت نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ديلسي رودريغيز أمس اليمين كرئيسة مؤقتة للبلاد في مقر البرلمان.

وأدت رودريغيز اليمين أمام شقيقها خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في البلاد.

وقالت رودريغيز وقد رفعت يدها اليمنى لتأدية اليمين: "جئت بأسف بسبب المعاناة التي تعرض لها الشعب الفنزويلي بعد الاعتداء العسكري غير المشروع ضد وطننا"، مضيفة: "جئت بأسف بسبب اختطاف بطلين".

وتابعت رودريغيز (56 عاما) خلال مراسم أداء اليمين "لن أرتاح حتى يتم ضمان السلام والاستقرار للجمهورية".وكلفت المحكمة العليا في فنزويلا ديلسي رودريغيز بإدارة شؤون البلاد بعد اعتقال مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة في عملية تمت قبل فجر السبت.

كما تم اليوم إعادة انتخاب السياسي اليساري خورخي رودريغيز رئيسا للجمعية الوطنية وسط أزمة حكومية حادة بسبب الهجوم الأميركي.

وسيتولى الطبيب النفسي (60 عاما) قيادة البرلمان حتى عام 2031 ، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكانت ديلسي رودريغيز تعتبر حتى الآن واحدة من أكثر الشخصيات ولاء في الدائرة الداخلية لمادورو.


