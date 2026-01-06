في مقر البرلمان.. ديلسي رودريغيز تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة لفنزويلا

في آخر تطورات ، أدت نائبة ، ديلسي رودريغيز أمس اليمين كرئيسة مؤقتة للبلاد في مقر .



وأدت رودريغيز اليمين أمام شقيقها خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في البلاد.



وقالت رودريغيز وقد رفعت يدها اليمنى لتأدية اليمين: "جئت بأسف بسبب المعاناة التي تعرض لها الشعب بعد الاعتداء العسكري غير المشروع ضد وطننا"، مضيفة: "جئت بأسف بسبب اختطاف بطلين".



وتابعت رودريغيز (56 عاما) خلال مراسم أداء اليمين "لن أرتاح حتى يتم ضمان السلام والاستقرار للجمهورية".وكلفت في فنزويلا ديلسي رودريغيز بإدارة شؤون البلاد بعد اعتقال مادورو ونقله إلى في عملية تمت قبل فجر السبت.



كما تم اليوم إعادة انتخاب السياسي اليساري خورخي رودريغيز رئيسا للجمعية الوطنية وسط أزمة حكومية حادة بسبب الهجوم الأميركي.



وسيتولى الطبيب النفسي (60 عاما) قيادة البرلمان حتى عام 2031 ، وفقا لوكالة (د ب أ).



وكانت ديلسي رودريغيز تعتبر حتى الآن واحدة من أكثر الشخصيات ولاء في الدائرة الداخلية لمادورو.







