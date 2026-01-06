تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

قوات درع الوطن تستلم كامل المعسكرات في محافظة المهرة اليمنية

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:17
أكدت السلطة المحلية بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، مساء الاثنين، نجاح عملية استلام كامل المعسكرات من قبل قوات درع الوطن.

وقالت السلطة المحلية في بيان صادر عنها، إن قوات درع الوطن والأجهزة الأمنية بالمحافظة تقوم بواجبها في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وطمأنت الجميع على سيطرتها التامة في حماية جميع المنشآت العامة، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي طالت المعسكرات، دون استثناء.
وحذرت قيادة السلطة المحلية بالمهرة من استمرار محاولات الاعتداء التي تستهدف المعسكرات، مؤكدة أن هذه الممارسات المرفوضة تمثل ما أسمتها " الثقافة المدمّرة التي تضر بالدولة وتضعف مؤسساتها".

وشدد البيان على أن المعسكرات والممتلكات العامة ملكٌ لكل أبناء المحافظة، وأن العبث بها أو الاعتداء عليها يهدد الأمن والاستقرار، ولن يخدم أي قضية، مشيدا بجهود قوات درع الوطن والأجهزة الأمنية، وكافة الغيورين من أبناء المحافظة، لدورهم المسؤول في تهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار.
مواضيع ذات صلة
قوات درع الوطن بقيادة محافظ حضرموت تتقدم لاستلام المعسكرات سلميا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت: ندعم قوات درع الوطن لتولي حماية المعسكرات في حضرموت والمهرة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئاسة اليمنية: "درع الوطن" يستلم الآن النقاط العسكرية المحيطة باللواء 37 بالخشعة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: سنقوم بعملية منظمة محدودة الأهداف باسم "عملية استلام المعسكرات"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 07:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

مارس

شيدا

