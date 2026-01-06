هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت

أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أن أي استيلاء أميركي على غرينلاند سيمثل نهاية (الناتو).

وتأتي تصريحات فريدريكسن ردا على تجديد الرئيس الأميركي دعوته لفرض السيطرة الأميركية على الاستراتيجية الغنية بالمعادن، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها نهاية الأسبوع.