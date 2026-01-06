تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هل ينهي ترامب وجود الناتو؟ الدنمارك ترفع الصوت
Lebanon 24
06-01-2026
|
00:52
أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، أن أي استيلاء أميركي على
جزيرة
غرينلاند سيمثل نهاية
حلف شمال الأطلسي
(الناتو).
وتأتي تصريحات فريدريكسن ردا على تجديد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
دعوته لفرض السيطرة الأميركية على
الجزيرة
القطبية
الاستراتيجية الغنية بالمعادن، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها
فنزويلا
نهاية الأسبوع.
