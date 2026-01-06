بعد اكثر من 15 عاماً على سقوط النظام.. وزير مالية مبارك في القاهرة

شهدت ظهوراً لافتاً للدكتور يوسف غالي، في عهد الرئيس الأسبق ، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 14 عاماً خارج البلاد منذ أحداث كانون الثاني 2011.



جاء أول ظهور رسمي للوزير الأسبق خلال زيارة خاصة قام بها إلى المقر البابوي بالقاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني، الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

في حين أفاد المتحدث باسم الكنيسة القبطية في بيان أمس الاثنين بأن البابا تواضروس استقبل وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.



"اللوحات المعدنية"

فيما أثار ظهور غالي في تساؤلات واسعة حول كيفية دخوله البلاد رغم صدور أحكام قضائية سابقة ضده في قضايا فساد مالي وإهدار مال عام، أشهرها قضية "اللوحات المعدنية".



وشهد المسار القانوني للوزير الأسبق تحولات جذرية. ففي يوليو من العام 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد "، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.