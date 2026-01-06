تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-8
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد اكثر من 15 عاماً على سقوط النظام.. وزير مالية مبارك في القاهرة
Lebanon 24
06-01-2026
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت
العاصمة المصرية القاهرة
ظهوراً لافتاً للدكتور يوسف
بطرس
غالي،
وزير المالية
في عهد الرئيس الأسبق
حسني مبارك
، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 14 عاماً خارج البلاد منذ أحداث كانون الثاني 2011.
جاء أول ظهور رسمي للوزير الأسبق خلال زيارة خاصة قام بها إلى المقر البابوي بالقاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني،
بابا
الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
في حين أفاد المتحدث باسم الكنيسة القبطية في بيان أمس الاثنين بأن البابا تواضروس استقبل وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.
"اللوحات المعدنية"
فيما أثار ظهور غالي في
القاهرة
تساؤلات واسعة حول كيفية دخوله البلاد رغم صدور أحكام قضائية سابقة ضده في قضايا فساد مالي وإهدار مال عام، أشهرها قضية "اللوحات المعدنية".
وشهد المسار القانوني للوزير الأسبق تحولات جذرية. ففي يوليو من العام 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد
الجمارك
"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
06/01/2026 11:05:08
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
06/01/2026 11:05:08
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
06/01/2026 11:05:08
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
Lebanon 24
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
06/01/2026 11:05:08
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصمة المصرية القاهرة
الإسكندرية
وزير المالية
عيد الميلاد
حسني مبارك
الجمارك
المصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
Lebanon 24
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
03:40 | 2026-01-06
06/01/2026 03:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
Lebanon 24
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
03:37 | 2026-01-06
06/01/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
03:30 | 2026-01-06
06/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
Lebanon 24
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
03:20 | 2026-01-06
06/01/2026 03:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الشمال السوري يغلي.. المواجهة تحتدم بين قسد والجيش
Lebanon 24
الشمال السوري يغلي.. المواجهة تحتدم بين قسد والجيش
03:18 | 2026-01-06
06/01/2026 03:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:40 | 2026-01-06
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
03:37 | 2026-01-06
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
03:30 | 2026-01-06
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
03:20 | 2026-01-06
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
03:18 | 2026-01-06
الشمال السوري يغلي.. المواجهة تحتدم بين قسد والجيش
03:15 | 2026-01-06
ربح نصف مليون دولار.. راهن على مادورو قبل الجميع وكسب الرهان
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 11:05:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24