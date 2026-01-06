تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد اكثر من 15 عاماً على سقوط النظام.. وزير مالية مبارك في القاهرة

Lebanon 24
06-01-2026 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1464387-639032831937379445.webp
Doc-P-1464387-639032831937379445.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت العاصمة المصرية القاهرة ظهوراً لافتاً للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد غياب استمر لأكثر من 14 عاماً خارج البلاد منذ أحداث كانون الثاني 2011.

جاء أول ظهور رسمي للوزير الأسبق خلال زيارة خاصة قام بها إلى المقر البابوي بالقاهرة للقاء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
في حين أفاد المتحدث باسم الكنيسة القبطية في بيان أمس الاثنين بأن البابا تواضروس استقبل وزير المالية الأسبق، الذي قدم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

"اللوحات المعدنية"
فيما أثار ظهور غالي في القاهرة تساؤلات واسعة حول كيفية دخوله البلاد رغم صدور أحكام قضائية سابقة ضده في قضايا فساد مالي وإهدار مال عام، أشهرها قضية "اللوحات المعدنية".

وشهد المسار القانوني للوزير الأسبق تحولات جذرية. ففي يوليو من العام 2023، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءة غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "فساد الجمارك"، والتي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته من بين اتهامات أخرى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين: أكثر من ثلاثة ملايين سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية للعربية: إسرائيل نفذت أكثر من 1000 غارة منذ سقوط نظام الأسد
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي يتعهد بدعم سوريا بعد عام من سقوط النظام السابق
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة 15 شخصاً بعد سقوط حافلة ركاب في وادٍ في غواتيمالا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 11:05:08 Lebanon 24 Lebanon 24

العاصمة المصرية القاهرة

الإسكندرية ⁩

وزير المالية

عيد الميلاد

حسني مبارك

الجمارك

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:37 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:20 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:18 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:40 | 2026-01-06
Lebanon24
03:37 | 2026-01-06
Lebanon24
03:30 | 2026-01-06
Lebanon24
03:20 | 2026-01-06
Lebanon24
03:18 | 2026-01-06
Lebanon24
03:15 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24