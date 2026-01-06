بعد توليها الرئاسة.. 4 مطالب من إدارة ترامب لنائبة مادورو

بعدما ألمح الرئيس الأميركي إلى احتمال أن تلقى الرئيسة الفنزويلية بالوكالة دلسي رودريغيز، نفس مصير الرئيس ، كشفت مصادر مطلعة عن 3 مطالب تريدها من رودريغيز.

فقد أوضح مصدران مطلعان: أن واشنطن تريد من رودريغيز تسهيل إجراء انتخابات حرة والتنحي عن السلطة.



كما أوضح مصدر آخر أن مسؤولين أميركيين طالبوا رئيسة بالوكالة بوقف بيع إلى خصوم ، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" الثلاثاء.



كذلك طالب المسؤولون الأميركيون نائبة مادورو بطرد "عملاء دول وشبكات معادية لواشنطن"، وأبلغوها بضرورة تشديد الرقابة على تدفقات المخدرات، من أجل تجنب مصير مادورو.



شركات نفط أميركية

أتت تلك المعلومات فيما أجرى مسؤولو أول مكالمات رسمية لهم مع رؤساء تنفيذيين لشركات نفط من أجل حثهم على إعادة إحياء إنتاج النفط المتراجع في فنزويلا، وفقًا لما ذكره 4 أشخاص مطلعين على المحادثات لبوليتيكو.

لكن رؤساء الشركات النفطية ما زالوا مترددين في دخول بلد يحكمه النظام وتسوده الاضطرابات السياسية لا سيما بعد احتجاز القوات الأميركية مادورو السبت الماضي.



كما يبحث هؤلاء أنواع الحوافز التي ستكون ضرورية لإعادتهم إلى فنزويلا، وفق ما ذكر مسؤولان في القطاع مطلعان على الخطط. وقد تشمل هذه الحوافز توقيع الحكومة الأميركية عقودًا تضمن الدفع والأمن أو تشكيل شراكات بين القطاعين العام والخاص.