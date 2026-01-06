تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بشأن العلاقة مع ترامب.. "اعتراف مفاجئ" من معارضة فنزويلا

Lebanon 24
06-01-2026 | 01:15
قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية الحائزة على جائزة نوبل للسلام ماريا ‌كورينا ماتشادو إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ تشرين الاول 2025.
 
وأضافت ماتشادو في برنامج (هانيتي) الذي تبثه فوكس نيوز "في الواقع، ‌تحدثت إلى الرئيس ترامب في العاشر من أكتوبر، وهو ⁠اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن جائزة (نوبل للسلام)، (ولكن لم أتحدث ‌إليه) منذ ذلك الحين".

وحصلت على الجائزة بسبب نضالها في مواجهة ما وصفته لجنة نوبل النرويجية بالديكتاتورية.

وغادرت ماتشادو فنزويلا الشهر الماضي للسفر إلى النرويج لقبول الجائزة، ولم تعد منذ ذلك الحين. وينظر إليها على ‍نطاق واسع الآن على أنها أبرز خصوم الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو.

وقالت لشبكة فوكس نيوز عندما سُئلت عن خططها ‍للعودة إلى فنزويلا "⁠أخطط للعودة في أقرب وقت ممكن إلى ‍الوطن".
اعتراف إسرائيلي: "مفاجأة" لم تكن في الحسابات خلال المواجهة مع إيران
حكومة فنزويلا: كلام ترامب بشأن فنزويلا يُظهر "نزعات استعمارية" تجاه أميركا اللاتينية
زعيم المعارضة الإسرائيلية: اعتراف نتنياهو بأرض الصومال سيدخلنا في سلسلة من التوترات
زعيمة المعارضة الفنزويلية "ماريا كورينا ماتشادو" تقول إن فنزويلا ستصبح مركز الطاقة في الأميركيتين
نيكولاس مادورو

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

جائزة نوبل

فوكس نيوز

المعارضة

النرويج

