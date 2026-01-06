بشأن العلاقة مع ترامب.. "اعتراف مفاجئ" من معارضة فنزويلا

قالت زعيمة الفنزويلية الحائزة على للسلام ماريا ‌كورينا ماتشادو إنها لم تتحدث إلى الرئيس الأميركي منذ تشرين الاول 2025.

Advertisement

وأضافت ماتشادو في برنامج (هانيتي) الذي تبثه "في الواقع، ‌تحدثت إلى في العاشر من أكتوبر، وهو ⁠اليوم نفسه الذي أُعلن فيه عن جائزة (نوبل للسلام)، (ولكن لم أتحدث ‌إليه) منذ ذلك الحين".وحصلت على الجائزة بسبب نضالها في مواجهة ما وصفته لجنة نوبل النرويجية بالديكتاتورية.وغادرت ماتشادو الشهر الماضي للسفر إلى لقبول الجائزة، ولم تعد منذ ذلك الحين. وينظر إليها على ‍نطاق واسع الآن على أنها أبرز خصوم الرئيس الفنزويلي الموقوف .وقالت لشبكة نيوز عندما سُئلت عن خططها ‍للعودة إلى فنزويلا "⁠أخطط للعودة في أقرب وقت ممكن إلى ‍الوطن".