في السودان.. المواجهات مستمرة في جنوبي كردفان

مع استمرار المواجعات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في كردفان، أفاد مصدر أمني اليوم الثلاثاء، بأن طائرة مسيرة أطلقتها على حيّ الجلّابية الواقع غربي مدينة الأبيض حاضرة ولاية أدت لمقتل عشرة أشخاص من أسرة واحدة منّ بينهم أطفال لاتتجاوز أعمارهم أربع سنوات.

وكانت مدينة الأبيض قد تعرضت أمس لهجوم مماثل من قبل أطلقتها الدعم السريع.



في المقابل ذكر مصدر عسكري للعربية/الحدث أنّ الطيران المسير للجيش نجح في التعامل مع أهداف عسكرية مهمة لقوات الدعم السريع في مدينة أبو زيد بولاية الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع.



كما أضاف المصدر أن الهجمات أدت لخسائر كبيرة وسط القوات والعتاد.

إلى ذلك، أشار إلى أن قوات الدعم السريع أعادت التموضع في محور منطقة الدبيبات جنوبي كردفان بعد مد عناصرها هناك بقوات وعتاد حربي ولوجستي إضافي.



فيما علمت العربية/الحدث بوصول نحو 200 سيارة قتالية كاملة التسليح فجراً دفعت بها قوات الدعم السريع ،من مدينة النهود نحو محور منطقة الخِوي على بعد مئة كيلومترا غربي مدينة الأبيض.