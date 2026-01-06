المحادثات السورية الاسرائيلية مستمرة في يومها الثاني.. ونتنياهو غير متحمس

فيما يرتقب أن يشهد اليوم الثلاثاء يوماً ثانياً من المفاوضات بين سوريا
وإسرائيل في باريس
بوساطة أميركية، لا يبدو أن حظوظ التفاؤل بالوصول إلى اتفاق أمني بين الجانبين مرتفعة.
إذ كشفت عدة مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
غير متحمس كثيراً لهذه المفاوضات، في ظل تمسك دمشق
بانسحاب القوات الإسرائيلية
من جميع المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، وإزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز التي نصبتها في الجنوب السوري، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
في حين لا يخفي نتنياهو رفضه لهذه المطالب السورية
التي تعتبرها الإدارة الأميركية
"منطقية".
ضغط من ترامب
إلى ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن هذه المفاوضات التي تجري في باريس تمت بعد ضغط من ترامب على إسرائيل
وسوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني على الحدود، وهو ما قد يمثّل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين مستقبلاً"، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية.
هذا ويتألف الوفد الإسرائيلي
الذي التقى أمس الوفد السوري من سفير إسرائيل في واشنطن
، يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكريّ لنتنياهو، رومان غوفمان، المرشّح لرئاسة الموساد، القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن
القومي الإسرائيليّ، غيل رايخ.