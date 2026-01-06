المحادثات السورية الاسرائيلية مستمرة في يومها الثاني.. ونتنياهو غير متحمس

فيما يرتقب أن يشهد اليوم الثلاثاء يوماً ثانياً من المفاوضات بين وإسرائيل في بوساطة أميركية، لا يبدو أن حظوظ التفاؤل بالوصول إلى اتفاق أمني بين الجانبين مرتفعة.



إذ كشفت عدة مصادر إسرائيلية أن بنيامين غير متحمس كثيراً لهذه المفاوضات، في ظل تمسك بانسحاب القوات من جميع المناطق التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق في الثامن من ديسمبر 2024، وإزالة المواقع العسكرية التسعة والحواجز التي نصبتها في الجنوب السوري، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



في حين لا يخفي نتنياهو رفضه لهذه المطالب التي تعتبرها "منطقية".



ضغط من

إلى ذلك، أكدت مصادر إسرائيلية أن هذه المفاوضات التي تجري في باريس تمت بعد ضغط من ترامب على وسوريا، من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استقرار الوضع الأمني على الحدود، وهو ما قد يمثّل خطوة أولى نحو تطبيع العلاقات بين البلدين مستقبلاً"، وفق ما نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية.



هذا ويتألف الوفد الذي التقى أمس الوفد السوري من سفير إسرائيل في ، يحيئيل ليتر، والسكرتير العسكريّ لنتنياهو، رومان غوفمان، المرشّح لرئاسة الموساد، القائم بأعمال رئيس القومي الإسرائيليّ، غيل رايخ.

Advertisement