ماتشادو تخطط للعودة إلى فنزويلا "في أقرب وقت ممكن"

أكدت زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، أنها تخطط للعودة إلى الوطن "في أقرب وقت ممكن" منتقدة الرئيسة بالوكالة ديلسي ، وفق ما جاء في وكالة "قراس برس".

وقالت ماتشادو في مقابلة مع محطة " " من مكان لم يكشف عنه " إن الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز "هي واحدة من المهندسين الرئيسيين لعمليات التعذيب والاضطهاد والفساد وتهريب المخدرات" في البلاد.

واعتبرت ماتشادو أن رودريغيز "مرفوضة" من الشعب ، وإن الناخبين كانوا في صف المعارضة.

وتابعت "في انتخابات حرة ونزيهة، سنفوز بأكثر من 90 في المئة من الأصوات، ليس لدي أدنى شك في ذلك".

كما تعهدت ماتشادو "تحويل إلى في الأميركتين وتفكيك كل هذه الهياكل الإجرامية" التي أضرت بمواطنيها، ووعدت "بإعادة ملايين الفنزويليين الذين أُجبروا على الفرار من بلادنا إلى الوطن".