تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-7
o
بشري
14
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الشمال السوري يغلي.. المواجهة تحتدم بين قسد والجيش
Lebanon 24
06-01-2026
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن "
الجيش السوري
بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد بمحيط دير حافر شرقي حلب".
وأضاف أن "هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية".
وأشار في نهاية تصريحه إلى أن "رد الجيش سيكون محدودا".
وفي وقت سابق، اتهمت
وزارة الدفاع السورية
قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية بدير حافر مما أدى إلى إصابة 3 عناصر، في الوقت الذي نفت به قسد تلك الاتهامات ووصفتها "بالمفبركة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قسد: الجيش السوري شن هجوما بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشيخ مقصود والأشرفية
Lebanon 24
قسد: الجيش السوري شن هجوما بأسلحة ثقيلة ومتوسطة في الشيخ مقصود والأشرفية
06/01/2026 11:06:55
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير دفاع تركيا: يجب دمج قسد في الجيش السوري
Lebanon 24
وزير دفاع تركيا: يجب دمج قسد في الجيش السوري
06/01/2026 11:06:55
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
Lebanon 24
القيادة المركزية الأميركية: دمج "قسد" في الجيش السوري يعزز الأمن
06/01/2026 11:06:55
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
Lebanon 24
قائد القيادة المركزية الأميركية: الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن
06/01/2026 11:06:55
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع السورية
الجيش السوري
وزارة الدفاع
السورية
سورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
Lebanon 24
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
03:40 | 2026-01-06
06/01/2026 03:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
Lebanon 24
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
03:37 | 2026-01-06
06/01/2026 03:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
03:30 | 2026-01-06
06/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
Lebanon 24
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
03:20 | 2026-01-06
06/01/2026 03:20:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ربح نصف مليون دولار.. راهن على مادورو قبل الجميع وكسب الرهان
Lebanon 24
ربح نصف مليون دولار.. راهن على مادورو قبل الجميع وكسب الرهان
03:15 | 2026-01-06
06/01/2026 03:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
Lebanon 24
فور وصولهما إلى المطار... توقيف خبيرة تجميل وزوجها بتهمة غسيل الأموال
07:07 | 2026-01-05
05/01/2026 07:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... توقيف ممثل شهير جدّاً بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات
07:48 | 2026-01-05
05/01/2026 07:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:40 | 2026-01-06
دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)
03:37 | 2026-01-06
جنوح سفينة تركية في جنوب مضيق كيرتش بالبحر الأسود
03:30 | 2026-01-06
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
03:20 | 2026-01-06
رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات
03:15 | 2026-01-06
ربح نصف مليون دولار.. راهن على مادورو قبل الجميع وكسب الرهان
03:13 | 2026-01-06
اتهموا بمساعدة مهاجرين.. تونس تفرج عن عدد من النشطاء
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 11:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24