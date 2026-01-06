الشمال السوري يغلي.. المواجهة تحتدم بين قسد والجيش

قال مصدر عسكري، الثلاثاء، إن " بدأ باستهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التابعة لقسد بمحيط دير حافر شرقي حلب".

وأضاف أن "هجمات قسد عبر الطائرات المسيرة أدت إلى وقوع أكثر من 6 إصابات بين صفوف الأهالي والشرطة العسكرية".

وأشار في نهاية تصريحه إلى أن "رد الجيش سيكون محدودا".



وفي وقت سابق، اتهمت قسد بقصف موقع للشرطة العسكرية بدير حافر مما أدى إلى إصابة 3 عناصر، في الوقت الذي نفت به قسد تلك الاتهامات ووصفتها "بالمفبركة".