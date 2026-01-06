تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)

Lebanon 24
06-01-2026 | 03:40
Doc-P-1464457-639032931338699255.jpg
Doc-P-1464457-639032931338699255.jpg photos 0
أظهرت لقطات جرى تداولها عبر الإنترنت طائرة  "RQ-170 Sentinel" التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي تهبط عند شروق الشمس في قاعدة داخل بورتوريكو، عقب عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادوروالتي نُفذت فجر 3كانون الثاني الحالي.

وأفادت تقارير نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن طائرة واحدة على الأقل من طراز "RQ-170 Sentinel"  شاركت في العملية الليلية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تعترف به زعيما شرعيا لهذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
 
 
 
 
 
 
وعلى الرغم من أن هذه الطائرات دخلت الخدمة منذ نحو 20 عاما، فإن سلاح الجو الأميركي لم يعترف بوجودها رسميا إلا في كانون الأول 2009، عندما استخدمها لدعم عمليات في أفغانستان.

وخلال العملية، حلّقت الطائرة أو الطائرات المسيّرة فوق الأجواء الفنزويلية، ولا سيما في محيط العاصمة كاراكاس، دون الكشف عن مساراتها الدقيقة نظرا للطابع السري للغاية لهذه المنظومة.

ونشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بهدوء طائرات شبحية مسيّرة فوق فنزويلا لأشهر، واستخدمتها لتتبع تحركات الرئيس مادورو وبناء صورة دقيقة عن روتينه اليومي قبل تنفيذ العملية، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

ورغم عدم التأكد من موقع تصوير اللقطات، يُرجّح أن يكون المدرج هو قاعدة "روزفلت رودز" البحرية في بورتوريكو، التي أُغلقت عام 2004.

وأظهرت صور نشرتها حسابات تابعة لسلاح الجو الأميركي في المنطقة الجنوبية شارات لوحدات عسكرية يرتديها أفراد، ما يشير إلى أن طائرة "RQ-170 Sentinel" ربما كانت تعمل في أميركا اللاتينية منذ ديسمبر الماضي.

وأشار محللون عسكريون إلى أن الدور الأرجح للطائرة تمثل في المراقبة السرية المديدة لمجمع مادورو، وقارنوا ذلك بجمع المعلومات الاستخباراتية الصامتة التي سبقت عملية عام 2011 ضد أسامة بن لادن، حين اعتمدت القوات الأميركية على مراقبة مستمرة لموقع واحد عالي القيمة.



الولايات المتحدة

المنطقة الجنوبية

نيكولاس مادورو

أسامة بن لادن

البريطانية

شروق الشمس

أفغانستان

البريطاني

