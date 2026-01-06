دخلت الخدمة قبل نحو 20 عاما.. طائرة رافقت القوات الأميركية خلال عملية مادورو (فيديو)

أظهرت لقطات جرى تداولها عبر الإنترنت طائرة "RQ-170 Sentinel" التابعة لسلاح الجو الأميركي وهي تهبط عند في قاعدة داخل بورتوريكو، عقب عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادوروالتي نُفذت فجر 3كانون الثاني الحالي.



وأفادت تقارير نقلتها صحيفة ميل بأن طائرة واحدة على الأقل من طراز "RQ-170 Sentinel" شاركت في العملية الليلية التي استهدفت اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، التي تقول إنها لا تعترف به زعيما شرعيا لهذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

VERY RARE FOOTAGE 🚨🇺🇸🇻🇪



Footage captures a U.S. RQ 170 Sentinel stealth drone returning to Puerto Rico after reportedly supporting last night’s U.S. strikes on Venezuela.



The RQ 170 is a highly secretive high altitude unmanned aircraft developed by Lockheed Martin’s Skunk… pic.twitter.com/SVoeiCpuHV — WAR (@warsurveillance) January 3, 2026

وعلى الرغم من أن هذه الطائرات دخلت الخدمة منذ نحو 20 عاما، فإن سلاح الجو الأميركي لم يعترف بوجودها رسميا إلا في كانون الأول 2009، عندما استخدمها لدعم عمليات في .



وخلال العملية، حلّقت الطائرة أو الطائرات المسيّرة فوق الأجواء الفنزويلية، ولا سيما في محيط العاصمة كاراكاس، دون مساراتها الدقيقة نظرا للطابع السري للغاية لهذه المنظومة.



ونشرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بهدوء طائرات شبحية مسيّرة فوق لأشهر، واستخدمتها لتتبع تحركات الرئيس مادورو وبناء صورة دقيقة عن روتينه اليومي قبل تنفيذ العملية، بحسب ما نقلته صحيفة " تايمز".



ورغم عدم التأكد من موقع تصوير اللقطات، يُرجّح أن يكون المدرج هو قاعدة "روزفلت رودز" البحرية في بورتوريكو، التي أُغلقت عام 2004.



وأظهرت صور نشرتها حسابات تابعة لسلاح الجو الأميركي في شارات لوحدات عسكرية يرتديها أفراد، ما يشير إلى أن طائرة "RQ-170 Sentinel" ربما كانت تعمل في أميركا اللاتينية منذ ديسمبر الماضي.



وأشار محللون عسكريون إلى أن الدور الأرجح للطائرة تمثل في المراقبة السرية المديدة لمجمع مادورو، وقارنوا ذلك بجمع المعلومات الاستخباراتية الصامتة التي سبقت عملية عام 2011 ضد ، حين اعتمدت القوات الأميركية على مراقبة مستمرة لموقع واحد عالي القيمة.





