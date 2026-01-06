تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

موكب النائب البطريركي للسريان الارثوذكس يصل الى بيت لحم

Lebanon 24
06-01-2026 | 04:15
 إلى مدينة بيت لحم، وصل موكب النائب البطريركي في القدس والأردن وسائر الديار المقدسة المطران مار انتيموس جاك يعقوب، للمشاركة في قداس منتصف الليل، لمناسبة عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

واستقبل الموكب على بلاط ساحة المهد محافظ بيت لحم محمد طه ابو عليا، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس رمزي خوري، ووزير السياحة والآثار هاني الحايك، ورئيس بلدية بيت لحم ماهر قنواتي، والمدير العام لشرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي مراد قنداح، وقائد بيت لحم العقيد محمد كايد زقزوق، وأبناء الرعية.

وتوجه الموكب إلى كنيسة العذراء السريان الأرثوذكس في بيت لحم، حيث ترأس فيها قداسا خاصا، قبل أن يعود مترجلا على نفس المسلك، والدخول إلى كنيسة المهد، والتوجه إلى الجناح الخاص، وهناك استقبل ابناء الرعية.

وقال المطران أرتيميس، "إن شعبنا في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية عموما يمر بأوقات صعبة، ومن بيت لحم نوجه رسالة للعالم مفادها: بأن دمعة أم أسمى من أي مكسب أو مصلحة، ونجاة طفل أسمى وأقدس من أي شعار أو مشروع، وسنصلي من أجل أن يعم السلام العادل في ربوع العالم، وفلسطين خاصة".

