Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

"الطائر الخفي".. كيف أطفأت أميركا الرادارات ودخلت إلى معقل مادورو

Lebanon 24
06-01-2026 | 05:12
Doc-P-1464498-639032985904979135.png
Doc-P-1464498-639032985904979135.png photos 0
أثار صمت منظومة الدفاع الجوي الفنزويلية خلال عملية اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو تساؤلات واسعة، قبل أن تُرجعه تقارير إلى ما وُصف بـ"سيطرة كهرومغناطيسية" نفذتها طائرات الحرب الإلكترونية الأميركية المتقدمة، ما أتاح المجال لعملية عسكرية محكمة.

وبحسب مجلة "مليتري ووتش"، رُصدت قبل ساعات من التحركات طائرتان أميركيتان من طراز "بوينغ إي إيه-18جي غرولر" قرب السواحل الفنزويلية، في مؤشر اعتُبر بداية المرحلة الحاسمة. وأشارت إلى أن "غرولر"، التي دخلت الخدمة عام 2009 بديلاً للطائرة "إي إيه-6بي براولر"، تُستخدم لتعطيل الرادارات وشبكات الدفاع الجوي والقيادة والسيطرة والاتصالات.

وأضافت التقارير أن العملية التي حملت اسم "العزم المطلق" وانطلقت في 3 كانون الثاني سبقتها أسابيع من طلعات استطلاعية قرب المجال الجوي الفنزويلي لجمع بيانات ورسم خرائط لشبكات الرادار وتحليل نقاط ضعفها، تزامناً مع محاكاة هجمات عبر مقاتلات "إف/إيه-18 إي/إف" تحت غطاء تشويش مكثف لاختبار الاستجابة.

ووفق الرواية نفسها، وفّر الغطاء الإلكتروني بيئة تنفيذ داخل كاراكاس انتهت باحتجاز مادورو وزوجته على يد عناصر من القوات الخاصة، بينما حلّقت مروحيات "إم إتش-47" من دون تسجيل محاولات فعالة للاعتراض، بما عكس انهياراً شبه كامل في منظومة السيطرة الجوية.

وختمت التقارير بأن خطورة "غرولر" تكمن في قدرتها على شل الرادارات وقطع الاتصالات وتعطيل مراكز القيادة، معتبرة أن قدراتها شبه فريدة بين منصات الجيل الرابع الغربية، مع الإشارة إلى منصات صينية مماثلة مثل "جي-16 دي" و"جي-15 دي". (العين)
