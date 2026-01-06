تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"الطائر الخفي".. كيف أطفأت أميركا الرادارات ودخلت إلى معقل مادورو
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار صمت منظومة الدفاع الجوي الفنزويلية خلال عملية اعتقال الرئيس
نيكولاس مادورو
تساؤلات واسعة، قبل أن تُرجعه تقارير إلى ما وُصف بـ"سيطرة كهرومغناطيسية" نفذتها طائرات الحرب الإلكترونية الأميركية المتقدمة، ما أتاح المجال لعملية عسكرية محكمة.
وبحسب مجلة "مليتري ووتش"، رُصدت قبل ساعات من التحركات طائرتان أميركيتان من طراز "
بوينغ
إي إيه-18جي غرولر" قرب السواحل الفنزويلية، في مؤشر اعتُبر بداية المرحلة الحاسمة. وأشارت إلى أن "غرولر"، التي دخلت الخدمة عام 2009 بديلاً للطائرة "إي إيه-6بي براولر"، تُستخدم لتعطيل الرادارات وشبكات الدفاع الجوي والقيادة والسيطرة والاتصالات.
وأضافت التقارير أن العملية التي حملت اسم "
العزم
المطلق" وانطلقت في 3 كانون الثاني سبقتها أسابيع من طلعات استطلاعية قرب المجال الجوي
الفنزويلي
لجمع بيانات ورسم خرائط لشبكات الرادار وتحليل نقاط ضعفها، تزامناً مع محاكاة هجمات عبر مقاتلات "إف/إيه-18 إي/إف" تحت غطاء تشويش مكثف لاختبار الاستجابة.
ووفق الرواية نفسها، وفّر الغطاء الإلكتروني بيئة تنفيذ داخل
كاراكاس
انتهت باحتجاز
مادورو
وزوجته على يد عناصر من
القوات الخاصة
، بينما حلّقت مروحيات "إم إتش-47" من دون تسجيل محاولات فعالة للاعتراض، بما عكس انهياراً شبه كامل في منظومة السيطرة الجوية.
وختمت التقارير بأن خطورة "غرولر" تكمن في قدرتها على شل الرادارات وقطع الاتصالات وتعطيل مراكز القيادة، معتبرة أن قدراتها شبه فريدة بين منصات الجيل الرابع الغربية، مع الإشارة إلى منصات صينية مماثلة مثل "جي-16 دي" و"جي-15 دي". (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
Lebanon 24
كيف يرفع الملح "الخفي" ضغط الدم دون أن تشعر؟
06/01/2026 16:17:30
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"
Lebanon 24
برشلونة يعود بانتصار ثمين من معقل "إسبانيول"
06/01/2026 16:17:30
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يُشكّل سقوط مادورو ضغطاً على "حزب الله"؟
Lebanon 24
كيف يُشكّل سقوط مادورو ضغطاً على "حزب الله"؟
06/01/2026 16:17:30
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
Lebanon 24
الرئيس الكوبي يدعو أميركا اللاتينية الى "رصّ الصفوف" بعد اعتقال مادورو
06/01/2026 16:17:30
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكولاس مادورو
القوات الخاصة
الفنزويلي
فنزويلية
كاراكاس
الغربي
بوينغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
قمة باريس: حلفاء أوكرانيا يعلنون استعدادهم لضمانات أمنية ملزمة قانونيًا
Lebanon 24
قمة باريس: حلفاء أوكرانيا يعلنون استعدادهم لضمانات أمنية ملزمة قانونيًا
09:15 | 2026-01-06
06/01/2026 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
محادثات إسرائيلية-سورية إيجابية في باريس
Lebanon 24
محادثات إسرائيلية-سورية إيجابية في باريس
09:05 | 2026-01-06
06/01/2026 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشقون عن الجيش الفزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟
Lebanon 24
منشقون عن الجيش الفزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟
09:00 | 2026-01-06
06/01/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المخابرات الأميركية: كبار الموالين لمادورو الأنسب لاستقرار فنزويلا
Lebanon 24
المخابرات الأميركية: كبار الموالين لمادورو الأنسب لاستقرار فنزويلا
08:40 | 2026-01-06
06/01/2026 08:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: مادورو سيقبع داخل أخطر سجون أميركا.. وهذه أهم المعلومات عنه
Lebanon 24
بالفيديو: مادورو سيقبع داخل أخطر سجون أميركا.. وهذه أهم المعلومات عنه
08:23 | 2026-01-06
06/01/2026 08:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
Lebanon 24
معلومات عن المنزل الذي ستستهدفه إسرائيل في بلدة المنارة.. لمن يعود؟
10:54 | 2026-01-05
05/01/2026 10:54:51
Lebanon 24
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
Lebanon 24
من عين التينة إلى كفرحتى.. غارات إسرائيلية تضرب "أماكن مهددة" (فيديو)
11:01 | 2026-01-05
05/01/2026 11:01:14
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
Lebanon 24
رسالة تلقاها لبنان... ما هو شرط إسرائيل لعدم توجيه ضربة كبيرة؟
08:00 | 2026-01-06
06/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
Lebanon 24
حادثة مروّعة... أطلق النار عليه وأصابه في رأسه
09:44 | 2026-01-05
05/01/2026 09:44:55
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
Lebanon 24
قبل شنّ الغارات.. هذا ما حصل في السكسكية
14:54 | 2026-01-05
05/01/2026 02:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:15 | 2026-01-06
قمة باريس: حلفاء أوكرانيا يعلنون استعدادهم لضمانات أمنية ملزمة قانونيًا
09:05 | 2026-01-06
محادثات إسرائيلية-سورية إيجابية في باريس
09:00 | 2026-01-06
منشقون عن الجيش الفزويليّ في صدد العودة إلى بلادهم... ما هي خطّتهم بعد سقوط مادورو؟
08:40 | 2026-01-06
المخابرات الأميركية: كبار الموالين لمادورو الأنسب لاستقرار فنزويلا
08:23 | 2026-01-06
بالفيديو: مادورو سيقبع داخل أخطر سجون أميركا.. وهذه أهم المعلومات عنه
08:15 | 2026-01-06
فلسطين تخطو خطوة جديدة نحو تقليل الفجوة التكنولوجية مع إسرائيل
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
06/01/2026 16:17:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24