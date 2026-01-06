"الطائر الخفي".. كيف أطفأت أميركا الرادارات ودخلت إلى معقل مادورو

أثار صمت منظومة الدفاع الجوي الفنزويلية خلال عملية اعتقال الرئيس تساؤلات واسعة، قبل أن تُرجعه تقارير إلى ما وُصف بـ"سيطرة كهرومغناطيسية" نفذتها طائرات الحرب الإلكترونية الأميركية المتقدمة، ما أتاح المجال لعملية عسكرية محكمة.



وبحسب مجلة "مليتري ووتش"، رُصدت قبل ساعات من التحركات طائرتان أميركيتان من طراز " إي إيه-18جي غرولر" قرب السواحل الفنزويلية، في مؤشر اعتُبر بداية المرحلة الحاسمة. وأشارت إلى أن "غرولر"، التي دخلت الخدمة عام 2009 بديلاً للطائرة "إي إيه-6بي براولر"، تُستخدم لتعطيل الرادارات وشبكات الدفاع الجوي والقيادة والسيطرة والاتصالات.



وأضافت التقارير أن العملية التي حملت اسم " المطلق" وانطلقت في 3 كانون الثاني سبقتها أسابيع من طلعات استطلاعية قرب المجال الجوي لجمع بيانات ورسم خرائط لشبكات الرادار وتحليل نقاط ضعفها، تزامناً مع محاكاة هجمات عبر مقاتلات "إف/إيه-18 إي/إف" تحت غطاء تشويش مكثف لاختبار الاستجابة.



ووفق الرواية نفسها، وفّر الغطاء الإلكتروني بيئة تنفيذ داخل انتهت باحتجاز وزوجته على يد عناصر من ، بينما حلّقت مروحيات "إم إتش-47" من دون تسجيل محاولات فعالة للاعتراض، بما عكس انهياراً شبه كامل في منظومة السيطرة الجوية.



وختمت التقارير بأن خطورة "غرولر" تكمن في قدرتها على شل الرادارات وقطع الاتصالات وتعطيل مراكز القيادة، معتبرة أن قدراتها شبه فريدة بين منصات الجيل الرابع الغربية، مع الإشارة إلى منصات صينية مماثلة مثل "جي-16 دي" و"جي-15 دي". (العين)

