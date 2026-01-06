تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
تحذير عاجل... سحب منتج حليب أطفال لشركة شهيرة من الأسواق
Lebanon 24
06-01-2026
|
05:03
قالت شركة
نستله
للأغذية إنها ستسحب كميات محددة من حليب الأطفال (سما) وحليب الأطفال المخصص للمرحلة العمرية التالية بسبب احتمال وجود مادة سامة يمكن أن تؤدي إلى الغثيان والقيء وتقلصات بالبطن.
ونشرت نستله ووكالة المعايير الغذائية
البريطانية
قائمة ببيانات الدفعات الخاصة بالمنتجات التي يتعين عدم تناولها، محذرة من احتمال وجود مادة السيريوليد السامة.
وقالت وكالة المعايير الغذائية: "مادة السيريوليد مستقرة حراريا بشكل كبير مما يعني أنه من غير المحتمل أن يتم وقف نشاطها أو تدميرها عن طريق الطهي أو استخدام الماء المغلي أو عند تحضير حليب الأطفال". (سكاي نيوز عربية)
